7 dicas para cuidar da saúde mental antes do Enem / Crédito: EdiCase Educacao

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alunos de todo o país intensificam os estudos e sentem o peso da pressão por bons resultados. Entre resumos, simulados e revisões, é fácil esquecer de um aspecto essencial durante a preparação para a prova: o cuidado com a saúde mental. “Não é apenas o conteúdo que define o desempenho. A forma como o estudante lida com a ansiedade, o sono e o cansaço influenciam diretamente o resultado”, explica a psicóloga clínica e escolar Camila da Silva Conceição, da Legacy School.

A seguir, ela compartilha 7 dicas para cuidar da saúde mental antes do Enem. Confira! 1. Respeite o seu limite Evite estudar até a exaustão. Segundo Camila da Silva Conceição, o cérebro precisa de pausas para consolidar a memória. “Estudar por muitas horas seguidas sem descanso gera fadiga mental e reduz a capacidade de concentração. Menos pode ser mais quando há planejamento”, afirma. 2. Crie uma rotina de sono Dormir bem é um dos pilares da performance cognitiva. “Durante o sono, o cérebro organiza as informações aprendidas. Tentar compensar o cansaço com café ou energia extra no dia anterior à prova é um erro comum e prejudicial”, alerta a psicóloga. 3. Faça pausas estratégicas Intervalos curtos a cada hora de estudo ajudam o cérebro a descansar e manter a atenção. “Levantar, alongar e respirar profundamente entre uma matéria e outra já faz diferença”, diz Camila da Silva Conceição.

4. Evite comparações Nas redes sociais, é comum ver colegas compartilhando rotinas intensas de estudos. “Cada pessoa tem seu ritmo. Comparar-se apenas aumenta a ansiedade e faz o estudante duvidar da própria capacidade”, reforça a especialista. 5. Cuide da alimentação Alimentos leves e nutritivos favorecem a concentração. “Evite exageros em açúcar e ultraprocessados. Uma alimentação equilibrada impacta diretamente no humor e na disposição”, orienta Camila da Silva Conceição. 6. Treine a respiração Exercícios simples de respiração podem ajudar a controlar a ansiedade. “Inspirar profundamente pelo nariz e expirar devagar pela boca ajuda a acalmar o sistema nervoso e recuperar o foco rapidamente”, recomenda.