4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular

4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular

Veja como preparar receitas de bebidas proteicas para potencializar os resultados do treino
As vitaminas caseiras ricas em proteínas são ótimas aliadas para melhorar a recuperação muscular. Elas ajudam a repor os nutrientes perdidos durante o treino, favorecem o ganho de massa magra e contribuem para a regeneração das fibras musculares. Além disso, são práticas de preparar, ideais para o dia a dia, e combinam ingredientes naturais que tornam o sabor agradável e nutritivo ao mesmo tempo.

Abaixo, confira 4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular!

Vitamina proteica de banana e mirtilo

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 1/2 xícara de chá de mirtilo
  • 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
  • 200 ml de leite
  • 1 colher de chá de mel ou
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, o mirtilo, a proteína, o leite e o mel. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione gelo e bata novamente até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de morango com iogurte grego, chia e whey protein

Ingredientes

  • 6 morangos
  • 200 ml de leite gelado
  • 150 g de iogurte grego natural
  • 1 colher de sopa de chia
  • 30 g de whey protein sabor morango
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os morangos, o leite, o iogurte grego, a chia, o mel e o whey protein. Bata bem até que a mistura fique cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de banana com amendoim

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
  • 200 ml de leite de amêndoas gelado
  • 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, a pasta de amendoim, o leite e a proteína. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de mamão com linhaça, aveia e leite em pó

Ingredientes

  • 1 fatia grande de mamão-papaia
  • 250 ml de leite desnatado gelado
  • 2 colheres de sopa de leite em pó
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de linhaça triturada
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o mamão, o leite, o leite em pó, a aveia, a linhaça e o mel. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

