7 receitas de vitaminas funcionais para a primavera

7 receitas de vitaminas funcionais para a primaveraSaiba como preparar bebidas nutritivas e deliciosas para essa época do ano
Durante a primavera, os dias tendem a ficar mais quentes, e manter o corpo hidratado torna-se essencial. Nesse período, o consumo de frutas é altamente recomendado, pois ajuda na ingestão de líquidos saudáveis. Uma forma simples, saborosa e refrescante de fazer isso é por meio das vitaminas — que permitem aproveitar os benefícios de várias frutas em uma única bebida.
A seguir, confira 7 receitas de vitaminas funcionais para incluir na sua rotina!
1. Vitamina digestiva de abacaxi com maçã
Ingredientes
- 1 maçã
- 2 fatias de abacaxi
- Folhas de hortelã a gosto
- 400 ml de leite de aveia
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque a maçã, retire as sementes e pique-a em pedaços pequenos. Corte as fatias de abacaxi em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a maçã, o abacaxi, o leite de aveia e o gelo até obter uma bebida homogênea. Enfeite a vitamina com as folhas de hortelã e sirva em seguida.
2. Vitamina de manga com abacate
Ingredientes
- 1 manga
- 1/2 abacate
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 400 ml de leite de soja
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque a manga e o abacate e corte-os em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a manga, o abacate, a chia, o leite de soja e o gelo até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.
3. Vitamina de kiwi, maçã-verde e espinafre
Ingredientes
- 2 kiwis
- 1 maçã-verde
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- Suco de 1 limão
- 3 folhas de hortelã
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 500 ml de leite de soja
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Descasque os kiwis e a maçã-verde e corte-os em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a maçã-verde, os kiwis e o leite de soja por 3 minutos. Adicione o suco de limão, o espinafre, as folhas de hortelã, a chia e o gelo e bata novamente até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.
4. Vitamina de melancia com limão
Ingredientes
- 2 fatias de melancia
- Suco de 1 limão
- 150 ml de leite de coco
- 4 cubos de gelo
Modo de preparo
Retire as sementes da melancia e bata a fruta no liquidificador junto com o suco de limão, o leite de coco e o gelo até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.
5. Vitamina de mamão com maracujá e cúrcuma
Ingredientes
- 1/2 mamão-papaia
- Polpa de 1 maracujá
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 300 ml de leite de castanha-de-caju
- 1 colher de sopa de melado de cana
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Bata o mamão-papaia, a polpa do maracujá, a cúrcuma, o leite de castanha-de-caju e o melado de cana no liquidificador até obter uma textura aveludada. Depois, acrescente o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.
6. Vitamina de melão e pera com chia e hortelã
Ingredientes
- 2 fatias de melão sem casca
- 1 pera sem casca
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 300 ml de leite de amêndoas gelado
- 1 colher de chá de mel
- Cubos de gelo e folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Corte o melão e a pera em pedaços pequenos e coloque no liquidificador. Adicione o leite de amêndoas, o mel e o gelo. Bata até obter uma mistura cremosa e uniforme. Transfira para um copo alto e acrescente as sementes de chia, mexendo levemente com uma colher. Finalize com folhas de hortelã frescas e sirva bem gelado.
Dica: adicione pequenos cubos de melão fresco na vitamina já pronta para trazer mais textura e um sabor naturalmente adocicado.
7. Vitamina de banana com cacau e aveia
Ingredientes
- 1 banana madura
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 2 colheres de sopa de aveia
- 200 ml de leite de soja
- 4 cubos de gelo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma vitamina homogênea. Sirva em seguida.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente