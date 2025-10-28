Veja como aplicar o estilo tropical na decoração / Crédito: EdiCase Decoracao

Alegria, conforto e frescor são algumas das palavras que resumem as sensações transmitidas pelo estilo tropical. Esse tipo de decoração faz referência justamente à região dos trópicos, que possui uma grande diversidade de fauna e flora, temperaturas mais elevadas e praias incríveis. É uma tendência que, de certa forma, possui características bem brasileiras. “Um projeto de interiores tropical tem como conceitos a boa energia, o alto astral, o frescor, a sensação de liberdade e de estar em meio à natureza, pois remete a um clima quente, normalmente de praia, despojado, sem formalidades”, conta Juliana Cararo, arquiteta de projetos de interiores.

Características do estilo tropical No estilo tropical, elementos naturais, ou que lembrem a natureza, ganham bastante destaque. Além das vegetações que remetem aos trópicos, destacam-se materiais como madeira (principalmente a de demolição), pedras em tonalidades de areia e terracota, fibras e tecidos naturais como algodão e linho. Itens ligados às raízes brasileiras, como artesanato local e tramas manuais, também ganham espaço. Além disso, Juliana Cararo explica que as cores nesse tipo de decoração remetem à energia, ao calor e à alegria, mas são usadas em tons claros para iluminar o ambiente. Para ajudar a criar a sensação de aconchego e proximidade com a natureza, pode-se utilizar nos ambientes móveis de madeira, vime ou bambu — sendo possível combinar diferentes tipos de materiais. Por exemplo, vale a pena apostar em uma mesa de madeira com cadeiras revestidas em fibra. Cores para energia e frescor O tropical é um estilo de decoração que permite explorar bastante as cores. Com elas, é possível transmitir aos espaços sensações de energia e frescor ao mesmo tempo. Para isso, pode-se utilizar tonalidades claras (branco e bege) e vibrantes (verde, amarelo, vermelho, laranja, lilás, rosa e azul).

Juliana Cararo explica que essas cores podem ser utilizadas em paredes, elementos decorativos e até mesmo no mobiliário. No entanto, é preciso tomar bastante cuidado na escolha e usá-las de maneira equilibrada. Estampas para mais personalidade Entre todos os elementos que caracterizam a decoração tropical, a estampa é quase que uma marca registrada do estilo. “A mistura de estampas pode dar muita personalidade à decoração e composição do espaço”, conta Juliana Cararo. Segundo ela, pode-se utilizar estampas com imagens de folhas, flores tropicais (como hibisco), frutas tropicais (como banana e abacaxi) e listras coloridas. “As estampas podem estar em almofadas, estofados e, até mesmo, em uma pintura de parede personalizada”, sugere.

Valorização da iluminação No estilo tropical, a iluminação natural é bastante valorizada. “Para dar um clima à noite, use uma luz mais amarelada, aconchegante, bem dimensionada e projetada com possibilidades de gerar os cenários mais sociais ou de relaxamento”, indica a arquiteta. Além disso, segundo a profissional, para criar uma luz suave para o relaxamento, é possível apostar em abajures e luminárias de chão. “Luminárias decorativas com materiais mais naturais (com a presença da madeira, de fibras naturais ou de concreto), são muito apropriadas”, aponta. Priscila Tressino, arquiteta e especialista em design de interiores e paisagismo, acrescenta que, nesse estilo de decoração, “alguns modelos de arandelas inspirados em tochas e lampiões são muito utilizados. É como se fosse a iluminação noturna antiga, que remete ao fogo”.

Plantas e mais plantas O uso de plantas é outra característica forte desse estilo. Afinal, se trata de uma maneira fácil de se conectar com a natureza. Para isso, Juliana Cararo sugere utilizar espécies que remetem ao tropical, “mas sempre adequadas ao clima local e com atenção à iluminação e ventilação natural dos ambientes. O importante é que a vegetação se adapte bem ao clima do ambiente”. Priscila Tressino recomenda o uso das plantas monstera (costela-de-adão), pacová e todas as espécies de palmeiras. Ela também indica as flores hibisco, alpina e helicônia ou bananeira-ornamental. “Há a possibilidade de trabalhar o paisagismo, para quem tem mais espaço, assim como o cultivo em vasos para quem tem espaços mais enxutos”, acrescenta. Objetos decorativos Para compor o estilo tropical em um ambiente, há a opção de itens decorativos em madeira ou pedra, pois fazem referência à natureza. Juliana Cararo recomenda usar artesanato e elementos que remetem à cultura dos trópicos, como almofadas, mantas, cerâmicas rústicas e obras de arte.