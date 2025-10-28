7 orações para o Dia de São Judas Tadeu

Padroeiro dos aflitos e das causas impossíveis, o santo é um dos mais populares no Brasil

No entanto, mesmo com o parentesco familiar, a bíblia o cita poucas vezes. Ele aparece no Evangelho de Mateus, em que é relatada a escolha dele como apóstolo de Jesus, e no de João, que narra a seguinte indagação de Judas Tadeu, durante a Santa Ceia, ao Messias:

Os fiéis da Igreja Católica celebram, em 28 de outubro, o Dia de São Judas Tadeu, conhecido como padroeiro dos aflitos e das causas impossíveis. Um dos santos mais populares no Brasil, ele foi um dos doze apóstolos de Jesus e, segundo as escrituras bíblicas, o primo do Messias e irmão de Tiago Menor, filhos de Alfeu e sua esposa Maria Cléofas, irmã da Virgem Maria.

A seguir, confira 7 orações para homenagear e pedir pela intercessão de São Judas Tadeu!

“Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos […] Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram”, (Judas 1:3:5).

A partir do questionamento de São Judas Tadeu a Jesus , percebe-se que ele tinha um grande desejo de que o Filho de Deus fosse conhecido e amado pelos fiéis, vontade essa que o apóstolo concretizou por meio de suas ações e entrega a servir o Reino de Deus, já que, após a ascensão de Jesus e receber o Espírito Santo, iniciou a pregação de sua fé em meio às perseguições da Galileia.

“Disse então Judas (não o Iscariotes): ‘Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?’. Respondeu Jesus: ‘Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou'”, (João 14:22-24).

Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua Igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E, assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho, como membro ativo de minha comunidade.

Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal.

São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira Igreja, fundada por Cristo.

São Judas Tadeu, rogai por nós! Amém!

(Faça o pedido da graça a ser alcançada)

Espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro confiando na vossa poderosa intercessão.

A Igreja vos honra e invoca por todo o mundo

como patrono dos casos desesperados

e dos negócios sem remédio.

Rogai por mim que estou desolado.

Eu vos imploro, fazei uso do privilégio

Que tendes de trazer socorro imediato,

Onde o socorro desapareceu quase que por completo.

Assiste-me nesta grande necessidade,

Para que eu possa receber as consolações e auxílio

Do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos.

São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre deste grande favor

E nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial

E poderoso patrono

E fazer tudo que estiver ao meu alcance

Para espalhar a vossa devoção por toda parte.

Amém! São Judas Tadeu, rogai por nós.

3. Oração para encontrar paz

Querido São Judas Tadeu, apóstolo cheio de amor e esperança, peço-vos que intercedais por mim junto ao Pai celestial. Dai-me serenidade para enfrentar os desafios da vida, paciência nas tribulações e a certeza de que estou só. Que a paz de Cristo habite em meu coração, mesmo na solidão, para que eu possa encontrar, dentro de mim, a força necessária para seguir em frente. Que a luz divina me guie, ainda que a escuridão me envolva, e que, mesmo sem ajuda, eu nunca perca a fé. Amém!

4. Oração pelas mães

Ó amado apóstolo e mártir do Senhor Jesus, São Judas Tadeu, fostes querido filho de Maria de Cléofas e sobrinho certamente muito estimado da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Delas recebestes o carinho, a proteção e a ternura que forjou em vós um coração filial humilde e uma sensibilidade humana ímpar e discreta.

Tais dons grandiosos de Deus Pai em vossa vida, abriu-vos portas para que, ao tornar-vos discípulo, e depois, apóstolo do Divino Filho de Deus, evangelizastes a tantos povos e espalhastes a paz, o amor e a misericórdia do Senhor, por gestos, palavras e ações.

Testemunhastes pelo martírio um amor marcado pelas feições maternais de Deus: a abnegada entrega, geração de novos filhos na fé, ensino preciso da doutrina do Senhor, mansidão e firmeza em vosso modo de ser.

Nós vos pedimos hoje que, na glória dos santos mártires, no coro dos apóstolos e na comunhão de tantas santas mães que estão no céu, intercedais por nossas mães aqui na terra. Pelas mães que estão grávidas, pelas mães jovens, pelas mães que sofrem por tantas situações adversas, pelas mães que são “pai e mãe”, pelas que sustentam suas famílias, pelas marginalizadas, pelas que não têm as condições mínimas de dignidade, pelas que sofrem com seus filhos desorientados em maus caminhos, enfim, por todas as mães, consanguíneas e adotivas, mães avós e mães madrinhas.

Intercedei também, por todos nós, filhos e filhas, para que, seguindo vosso exemplo, amemos e cuidemos de nossas mães com grande amor filial. Nós vos pedimos confiantes, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, Filho amado do Pai, Filho amado de Maria e José, na Unidade do Espírito Santo para a Glória de Deus Pai. Amém.

5. Oração de agradecimento a São Judas Tadeu

São Judas Tadeu, apóstolo de Cristo e mártir glorioso, agradeço-vos por vossa intercessão em minha vida. Por meio da vossa poderosa intercessão, alcancei graças imerecidas. Continuei a interceder por mim e por todos que se encontram em aflição. Com gratidão, prometo divulgar sua devoção para que outros também possam encontrar esperança. Amém!

6. Oração a São Judas Tadeu pelos negócios

Oh, São Judas Tadeu, que foi nomeado por Deus como o santo protetor do patrimônio, e também para resolver casos difíceis, hoje venho diante de você para pedir-lhe que proteja meus negócios de todo mal que me cerca, do ódio e da inveja que querem terminar o meu negócio.

Peço-lhe que proteja meus negócios com seu sagrado escudo de ferro, que ninguém possa penetrar, também me ajude a fazer prosperar minha herança, que novos clientes cheguem, e aqueles que por algum motivo se foram, voltem como pombas mansas.

Bem-aventurado São Judas Tadeu para o negócio, rogo-te que o limpes com água que lave e dê-lhe a tua luz para que brilhe nos dias ruins e nas trevas. Permite um novo renascimento para o meu negócio, que floresce como as flores nos campos.

Peço que me ajude a superar essa grave crise que estou passando, e que tudo volte ao normal logo. Peço-lhe que me conceda aquela calmaria que vem depois que a tempestade passa. Sirva-me como cão de guarda e mantenha os ladrões longe do meu negócio, e permita-me, São Judas Tadeu, para que eu possa desfrutar de rentabilidade e estabilidade econômica.

Limpa o ambiente e cura o meu negócio, ó padroeiro, tenha piedade e permita que a calma venha até ele depois da investida da maré. Desde já agradeço, ó meu santo padroeiro. Amém!

7. Ladainha a São Judas Tadeu

Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós!

Cristo, tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós!

Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós!

São Judas Tadeu, consanguíneo de Jesus, Maria e José, rogai por nós.

Apóstolo glorioso, rogai por nós.

Apóstolo perseverante, rogai por nós.

Verdadeiro imitador de Jesus, rogai por nós.

Amante da pobreza, rogai por nós.

Modelo de humildade, rogai por nós.

Símbolo de paciência, rogai por nós.

Lírio da castidade, rogai por nós.

Chama de amor divino, rogai por nós.

Estrela da Santidade, rogai por nós.

Vaso da graça divina, rogai por nós.

Testemunho da fé, rogai por nós.

Terror dos infernos, rogai por nós.

Grande taumaturgo, rogai por nós.

Coluna da igreja, rogai por nós.

Consolador dos aflitos, rogai por nós.

Refúgio dos pecadores, rogai por nós.

Amparo dos necessitados e atribulados, rogai por nós.

Especial padroeiro nos casos desesperados, rogai por nós.

Abrigo seguro e patrono dos vossos devotos, rogai por nós.

Cristo, pelos merecimentos de São Judas Tadeu, nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor.

Pelas suas palavras e ações, nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor.

Pelos seus milagres, nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor.

Pelo seu glorioso martírio, nós vos rogamos, ouvi-nos Senhor.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.

Rogai por nós, São Judas Tadeu, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!