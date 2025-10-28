5 benefícios do damasco para a saúde / Crédito: EdiCase Saude

O damasco é uma fruta de polpa macia, sabor suave e coloração alaranjada que encanta pelo equilíbrio entre doçura e leve acidez. Originário da Ásia Central — especialmente da Armênia, Turquia e China —, ele se espalhou pelo mundo por meio das rotas comerciais antigas e hoje é cultivado em diversos países de clima temperado. Na culinária, o damasco é versátil e pode ser consumido fresco, seco, em compotas, sucos, geleias ou acompanhando carnes e saladas, agregando cor, aroma e nutrientes às refeições. Além do sabor marcante, é considerado um verdadeiro aliado da saúde. A seguir, veja os seus benefícios!

1. Fortalece o sistema imunológico O damasco é uma excelente fonte natural de vitamina C, nutriente essencial para o fortalecimento das defesas do corpo. Essa vitamina estimula a produção de glóbulos brancos, células que atuam na proteção contra vírus, bactérias e outros agentes patogênicos. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g da versão seca oferece cerca de 1,00 mg do nutriente. 2. Melhora a saúde e o aspecto da pele Rico em betacaroteno, precursor da vitamina A, o damasco ajuda a manter a pele saudável, firme e luminosa. Essa vitamina participa da regeneração celular, da produção de colágeno e da proteção contra os danos causados pelos raios ultravioleta. Além disso, a fruta contém vitamina E, um poderoso antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento precoce e protege as células da oxidação. 3. Favorece a digestão e o bom funcionamento intestinal Conforme a TBCA, 100 g de damasco seco fornece cerca de 7,30 g de fibra alimentar. Dessa maneira, a fruta estimula o trânsito intestinal e ajuda na digestão dos alimentos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Elas atuam como um “limpador natural”, facilitando a eliminação de toxinas e prevenindo quadros de constipação. Além disso, elas proporcionam sensação de saciedade, o que pode auxiliar no controle do peso. 4. Protege e fortalece a visão O damasco é uma das frutas mais ricas em vitamina A e carotenoides, especialmente luteína e zeaxantina, que desempenham papel essencial na saúde ocular. Esses compostos protegem a retina contra os danos causados pela luz azul e pelo envelhecimento das células, ajudando a prevenir doenças como degeneração macular e catarata.

5. Contribui para a saúde do coração Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições. Nesse contexto, combinando fibras, potássio e antioxidantes, o damasco ajuda a manter o sistema cardiovascular em equilíbrio. O potássio regula a pressão arterial e o ritmo dos batimentos cardíacos, enquanto as fibras ajudam a reduzir o colesterol “ruim” (LDL) e aumentar o colesterol “bom” (HDL). Já os antioxidantes combatem o estresse oxidativo, que pode danificar as paredes dos vasos sanguíneos. Assim, o consumo regular da fruta favorece uma circulação saudável e pode diminuir o risco de doenças como hipertensão, aterosclerose e infarto.