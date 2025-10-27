Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja como andar de bicicleta ajuda no tratamento da artrose no joelho

Atividade física de baixo impacto ajuda a reduzir as dores e a retardar a progressão da doença
Autor Redação EdiCase
Redação EdiCase
Andar de bicicleta é um exercício acessível e de baixo impacto para as articulações. Além disso, traz inúmeros benefícios para a saúde, como a melhoria da saúde cardiovascular e o aumento da capacidade aeróbica. Inclusive, essa prática está associada a um menor risco de artrose no joelho.

“A artrose é uma doença degenerativa e inflamatória que provoca a destruição da cartilagem articular e leva a uma deformidade da articulação. Esse processo degenerativo é complexo e inicia-se com o envelhecimento”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Devido à condição, segundo o médico, muitas pessoas ficam em dúvida se podem ou não praticar exercícios físicos. “E, na verdade, sabe-se que alguns exercícios, como o ciclismo, podem ser um tratamento eficaz para retardar o dano que ocorre na articulação, além de reduzir as dores”, afirma.

Atividades físicas benéficas para o joelho

Pacientes com artrose no joelho devem se atentar ao tipo de atividade física praticada, pois algumas podem agravar a condição e piorar as dores. “A pessoa com dores nos joelhos, a princípio, deve evitar atividades de impacto como corridas, esforços repetitivos de alta intensidade, como crossfit, e que envolvam excesso de peso”, alerta o Dr. Marcos Cortelazo.

Conforme o médico, alguns tipos de atividades físicas muitas vezes até precisam ser introduzidas como coadjuvantes em alguns tratamentos da artrose no joelho. “[…] Exercícios físicos que fortaleçam a musculatura sem impacto são os mais recomendados. Destaque aqui para a musculação, pilates e bicicleta entre as mais indicadas”, explica.

Impactos na saúde do joelho

Conforme o trabalho científico “Bicycling over a Lifetime Is Associated with Less Symptomatic Knee Osteoarthritis: Data from the Osteoarthritis Initiative“, publicado na Medicine & Science in Sports & Exercise, pessoas que andavam de bicicleta, seja ao ar livre ou em uma bicicleta ergométrica em academia, por exemplo, tinham menos ocorrências de dores frequentes nos joelhos e eram menos propensas a ter osteoartrite nos joelhos.

Segundo o Dr. Marcos Cortelazo, esses efeitos são diretos (atividade física de baixo impacto e fortalecimento da musculatura) e indiretos (perda ou controle de peso). “O aumento de peso causa uma sobrecarga sobre as articulações com um ‘trauma’ repetitivo excessivo da cartilagem e sua degeneração. Dessa forma, uma recomendação importante para quem está em sobrepeso é a perda de peso, de preferência acompanhada de algum exercício, já que as articulações foram feitas para o movimento”, explica.

Rotina de exercícios

Para começar, 25 a 30 minutos de bicicleta durante três dias na semana já podem trazer benefício para a saúde do joelho e ajudar no tratamento da artrose. Para diminuir a progressão da doença, o médico também indica atividades como transport (equipamento da academia que simula uma corrida sem impacto), natação, fisioterapia, hidroginástica, musculação, pilates e caminhada.

“Todos com baixa carga oferecem proteção às articulações do joelho e estimulam o aumento da massa muscular da coxa, que tem músculos muito importantes para os joelhos. Dietas apropriadas também são recomendadas, assim como a perda de peso”, explica o médico.

Além disso, outros tratamentos também podem ser indicados. “No caso da fisioterapia, ela também é fundamental em qualquer uma das fases com os seguintes objetivos: controle da dor, manutenção do movimento e fortalecimento. Mas o mais importante é consultar um médico que indicará o tratamento adequado”, finaliza o Dr. Marcos Cortelazo.

Por Maria ClaudiaAmoroso

