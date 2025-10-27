Saiba quando é necessário levar a criança ao pronto-socorro / Crédito: EdiCase Saude

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) atualizou recentemente o parâmetro que define a febre infantil: agora, considera-se febre quando a temperatura axilar é igual ou superior a 37,5 °C, e não mais 37,8 °C. A mudança, baseada em novas evidências científicas, reflete a compreensão de que pequenas variações de temperatura já podem indicar alterações no organismo da criança. A atualização chama atenção de pais e cuidadores, já que a febre continua sendo uma das principais causas de preocupação e um dos motivos mais frequentes de atendimento médico no pronto-socorro. Segundo a SBP, o sintoma está presente em cerca de 30% das consultas pediátricas e em 65% dos atendimentos de emergência. Embora costume assustar, o aumento da temperatura é, na maioria das vezes, uma resposta natural do corpo a infecções.

Atendimento imediato no pronto-socorro Levar ou não levar ao pronto-socorro infantil? Essa é uma dúvida frequente e angustiante entre mães e pais diante do quadro de febre, tosse ou outro sintoma nos filhos. Mais do que uma escolha simples, essa decisão envolve inseguranças, principalmente quando o atendimento não será feito pelo pediatra que já acompanha a criança. O Dr. Wallace Gaspar, pediatra do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, reforça que ao longo da infância é comum surgirem situações que exigem a visita ao hospital. No entanto, com informação e orientação adequadas, os pais podem agir com mais tranquilidade, sabendo reconhecer quando o atendimento imediato no pronto-socorro é realmente necessário. Sinais para levar a criança ao pronto-socorro O pronto-socorro é um local onde as pessoas que ali se encontram estão doentes e diversos vírus circulam naquele ambiente. É preciso ter critério para levar uma criança ao pronto-socorro, especialmente os recém-nascidos e bebês de colo. O Dr. Wallace Gaspar recomenda levar a criança ao pronto-socorro quando: