Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de outubro a 02 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O baralho cigano mostra que a semana será regida pela Lua, trazendo sensibilidade, intuição e revelações. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a energia pedirá mais conexão com o invisível, observação atenta dos sinais e cuidado com ilusões. Será um período de descobertas interiores e de transformação emocional. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries A carta “O Jardim” mostra a ampliação da sua vida social e favorecimento de encontros. Convites inesperados abrirão portas tanto no trabalho quanto no amor. Será o momento ideal para se conectar mais com as pessoas e trocar experiências. Touro A carta “A Lua” desperta a inspiração, mas também pede cautela com ilusões. No trabalho, você poderá confiar nos instintos, mas precisará checar os fatos. No amor, será um período de intensidade emocional e necessidade de equilíbrio. Gêmeos A carta “A Estrela” traz renovação e proteção espiritual. Projetos se alinharão, e sua fé no futuro será reforçada. No campo afetivo, o destino poderá surpreender com encontros significativos ou com a renovação de uma relação existente. Câncer A carta “O Livro” mostra segredos e revelações. Algo oculto virá à tona, exigindo calma e reflexão. No amor, verdades inesperadas mexerão com suas emoções, mas abrirão caminho para maior clareza.

Leão A carta “A Raposa” pede atenção redobrada. No trabalho, evite confiar cegamente em promessas. No amor, será importante ter cuidado com desconfianças ou jogos emocionais que possam prejudicar a relação. Virgem A carta “O Sol” ilumina sua semana, trazendo conquistas, clareza e vitalidade. No campo profissional, o reconhecimento será possível. No amor, a energia trará alegria, encontros marcantes e momentos de entusiasmo. Libra A carta “O Coração” aquece os sentimentos. Relações pessoais se fortalecerão, e novas paixões poderão surgir. No campo afetivo, será um período de abertura emocional e entrega.

Escorpião A carta “A Foice” anuncia cortes necessários. Algumas situações precisarão ser deixadas para trás, seja no trabalho ou no amor. Apesar do desconforto inicial, o futuro se mostrará mais leve. Sagitário A carta “A Âncora” traz estabilidade e segurança. No campo profissional, os projetos ganharão firmeza. No amor, a relação se consolidará, mas será importante manter o frescor e evitar a rotina. Capricórnio A carta “A Cruz” revela desafios que exigirão força interior. Situações parecerão pesadas, mas serão fundamentais para o seu crescimento. No amor, a paciência será essencial para superar instabilidades.

Aquário A carta “O Cavaleiro” mostra uma semana de movimento com novidades, propostas e convites. Será tempo de agir com rapidez para aproveitar as oportunidades. No amor, a energia favorecerá encontros e decisões importantes. Peixes A carta “A Chave” mostra soluções e abertura de caminhos. Questões antigas serão resolvidas, trazendo alívio. No campo afetivo, decisões importantes proporcionarão mais clareza e estabilidade. Ravi Vidya