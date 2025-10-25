5 doenças sistêmicas que podem manifestar sinais sutis na boca

A boca pode revelar muito sobre o estado geral de saúde, já que alterações nos dentes, gengivas e mucosas costumam refletir desequilíbrios internos. Problemas bucais podem estar relacionados a condições crônicas como diabetes, anemia e até enfermidades cardíacas. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo são afetadas por doenças bucais, sendo a cárie o problema mais comum. No Brasil, os números também chamam atenção: entre adultos e idosos, a perda dentária é a ocorrência mais prevalente. Na faixa etária de 65 a 74 anos, 73% precisam de algum tipo de prótese dentária. Um levantamento de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou ainda que 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos haviam perdido 13 dentes ou mais, e 14 milhões já haviam perdido todos os dentes.

“É pela boca que entram os alimentos e também as bactérias. Ela é um dos principais pontos de contato com o meio externo e abriga milhares de microrganismos que vivem em equilíbrio”, afirma Maria de Lourdes Soares, dentista do AmorSaúde, que alerta: “Porém, quando há inflamações ou infecções gengivais, esses microrganismos podem se espalhar pela corrente sanguínea e afetar outras partes do corpo”. Segundo a profissional, doenças sistêmicas podem manifestar sinais sutis na boca antes mesmo de outros sintomas aparecerem. Veja algumas delas abaixo. 1. Diabetes: inflamações e cicatrização lenta Pacientes com diabetes tendem a apresentar inflamação gengival com mais frequência, além de maior propensão a infecções e cicatrização lenta após procedimentos. A glicose alta compromete a imunidade e favorece o acúmulo de bactérias na boca. 2. Doenças cardíacas: sangramentos e infecções recorrentes Gengivas inflamadas e sangramentos frequentes podem ser sinais de problemas cardiovascularesou consequência de medicações usadas por quem tem doenças cardíacas. Além disso, a presença de bactérias na boca pode agravar quadros de endocardite (infecção do revestimento interno do coração).

3. Anemia: língua lisa e mucosas pálidas Aanemia pode ser percebida por alterações na coloração da mucosa bucal, que se torna mais pálida, além de aftas frequentes e uma língua lisa e dolorida. 4. Doenças autoimunes: feridas e inflamações persistentes Em doenças como lúpus, líquen plano e síndrome de Sjögren, é comum o surgimento de feridas recorrentes e inflamações na mucosa oral. 5. Deficiências nutricionais e doenças gastrointestinais: mau hálito e alterações no esmalte Problemas como refluxo, gastrite e carências de vitaminas (B12, ferro e zinco, por exemplo) também se manifestam na boca, seja por mau hálito persistente, erosão do esmalte ou alterações na língua. Esses sinais servem de alerta para investigar distúrbios digestivos ou alimentares.

Importância do acompanhamento com dentista Maria de Lourdes Soares alerta que o profissional dentista pode identificar esses sinais e encaminhar o paciente para uma avaliação médica completa. Além disso, ela ressalta que problemas bucais não tratados podem agravar doenças preexistentes. “As doenças periodontais e infecções bucais permitem que bactérias entrem na corrente sanguínea durante atividades simples, como escovar os dentes ou mastigar. Em pessoas com alterações cardíacas, isso pode causar endocardite bacteriana, uma infecção grave. Já em pacientes diabéticos, a infecção bucal interfere na ação da insulina, dificultando o controle da glicemia”, explica. Apesar disso, muitas pessoas ainda procuram o dentista somente quando sentem dor. A profissional reforça que o check-up odontológico regular é essencial. “Prevenir é melhor do que remediar. Consultas regulares permitem o diagnóstico precoce de cáries, inflamações gengivais e até de lesões suspeitas, como o câncer de boca, evitando complicações e mantendo a saúde bucal em equilíbrio”, afirma Maria de Lourdes Soares.

A profissional destaca que alguns sinais merecem atenção, pois podem indicar doenças periodontais ou até lesões potencialmente malignas: sangramento gengival, mau hálito constante, gengivas inchadas ou feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias. Hábitos que afetam a saúde da boca Além das doenças sistêmicas, a dentista alerta que o estilo de vida também tem impacto direto sobre a saúde bucal. Alimentação, sono, tabagismo e até o estresse podem alterar o equilíbrio da microbiota oral e favorecer o surgimento de cáries, inflamações e feridas. Veja! 1. Dietas ricas em açúcar O consumo frequente de doces, refrigerantes e ultraprocessados alimenta as bactérias que produzem ácidos e corroem o esmalte dos dentes, aumentando o risco de cáries e mau hálito. O mais indicado é manter uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras e proteínas, e reduzir a frequência do açúcar, não apenas a quantidade.