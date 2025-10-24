Horóscopo semanal: previsão dos signos de 27 de outubro a 02 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Escorpião estará em quadratura com Plutão, indicando que a vontade de transformação poderá acarretar tensões internas e confrontos de poder. Será um período importante para encarar as sombras e as resistências. No entanto, o desafio será equilibrar a necessidade de controle com a aceitação das mudanças. Mercúrio em Escorpião formará conjunção com Marte e oposição a Urano, indicando um período de pensamentos acelerados e atitudes impulsivas. A conjunção com Marte estimulará debates apaixonados e tomadas de decisão rápidas, enquanto a oposição a Urano poderá gerar rupturas inesperadas na comunicação. Nesse cenário, será essencial manter a mente aberta, agir com cautela e evitar reações precipitadas.

Por sua vez, Vênus em Libra fará quadratura com Júpiter, sinalizando que as relações afetivas poderão passar por excessos ou idealizações. Será essencial ter cuidado para não criar expectativas irreais, equilibrando prazer e responsabilidade. Além disso, Marte em Escorpião estará em conjunção com Mercúrio e em oposição a Urano. Esses movimentos indicam que a vontade de romper barreiras estará presente. Contudo, a impulsividade poderá gerar conflitos ou imprevistos. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, você poderá se deparar com situações que despertarão o desejo de controle ou trarão à tona verdades que vinham sendo evitadas. Como consequência, poderão ocorrer revelações e discussões intensas, especialmente no campo das ideias, das crenças ou nas relações íntimas. Será um período importante para investigar o que está por trás das palavras — tanto as suas quanto as dos outros. As parcerias, por sua vez, exigirão equilíbrio e sinceridade: tenha cautela com promessas feitas por impulso ou difíceis de cumprir. Por fim, as emoções precisarão ser canalizadas de forma consciente, principalmente diante de conflitos. Afinal, a impulsividade poderá comprometer acordos e entendimentos importantes.

Touro Você tenderá a se deparar com tensões nas relações próximas. Questões mal resolvidas poderão vir à tona, exigindo coragem para encarar conversas profundas e desconfortáveis. No trabalho, os desafios envolverão a rotina e a colaboração, com atrasos ou conflitos de opinião. Logo, atente-se para evitar a impulsividade com colegas, pois o momento pedirá diplomacia. Ainda nesta semana, a sua mente estará afiada, mas também reativa. Por isso, tenha cuidado com decisões precipitadas envolvendo dinheiro ou contratos. No ambiente familiar, verdades escondidas possivelmente o(a) surpreenderão. Nesse cenário, haverá um potencial de transformação, desde que se permita enxergar além das aparências. Gêmeos Nesta semana, as exigências no trabalho ou na área da saúde pedirão mais foco e comprometimento. Nesse contexto, será essencial não se deixar dominar pelo controle ou pela ansiedade. Os relacionamentos, especialmente as parcerias e sociedades, também ganharão destaque.

Você tenderá a se expressar de forma mais direta, o que poderá gerar diálogos intensos e até conflitos inesperados. Por isso, busque escutar mais e agir com calma para evitar desentendimentos. No amor, haverá espaço para prazer e conexão genuína. Ainda assim, expectativas exageradas poderão causar frustrações. Logo, será importante manter os pés no chão e equilibrar o que oferece e o que recebe nas relações. Câncer As emoções estarão intensas nesta semana, sobretudo em questões afetivas, familiares e ligadas a filhos ou projetos criativos. Um sentimento de urgência poderá surgir, trazendo imprevistos e exigindo ajustes na rotina. No campo profissional, discussões e decisões impulsivas poderão ocorrer, tornando essencial pensar com calma antes de agir. A saúde pedirá atenção redobrada, pois o estresse mental poderá afetar diretamente o corpo — portanto, não negligencie o descanso e o autocuidado. Em casa, o clima tenderá a oscilar, com tensões que exigirão mais equilíbrio entre o que se deseja e o que é realmente possível realizar. Assim, evite promessas ou expectativas irreais para preservar a harmonia.

Leão Haverá possibilidade de movimentos intensos no ambiente familiar. Nesse contexto, assuntos antigos poderão surgir, exigindo maturidade e controle das emoções. Como consequência, o lar poderá se transformar em um espaço de tensão ou de grande transformação. Mesmo que desconfortáveis no início, essas mudanças se mostrarão necessárias. No campo amoroso, existe o risco de conflitos motivados por expectativas frustradas ou atitudes impensadas. Diante desse cenário, prefira o diálogo consciente. Por fim, poderão surgir reviravoltas em projetos criativos ou na relação com os filhos. Essa situação pedirá mais flexibilidade, evitando decisões impulsivas em momentos de tensão. Virgem Ao longo desta semana, as conversas e os pensamentos tenderão a ficar intensos. Ademais, antigas mágoas poderão reaparecer, pedindo acolhimento. Tais influências poderão gerar instabilidades no lar e nas relações amorosas, mas também trarão a chance de libertação nesses setores.