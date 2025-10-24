7 dicas para evitar ciladas financeiras no fim de ano / Crédito: EdiCase Empreendeer

Com o clima festivo das confraternizações e o impulso das promoções, o fim de ano pode se transformar em um período de grandes gastos e ciladas financeiras. As comemorações, as viagens e os presentes costumam pesar no bolso e, mesmo com o 13º salário, muitos consumidores perdem o controle do orçamento. Por isso, é necessário atenção e planejamento para evitar prejuízos. “Evitar ciladas financeiras no final de ano requer planejamento, controle e disciplina. É possível aproveitar as festividades sem comprometer sua saúde financeira e começar o próximo ano com mais tranquilidade. Lembre-se de que o equilíbrio entre o prazer das celebrações e a responsabilidade financeira é a chave para um fim de ano feliz e sem preocupações”, avalia Carlos Moraes, docente do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera.

Entre as principais preocupações, Carlos Moraes destaca as dívidas acumuladas durante as festas e a negligência com despesas fixas. “É fundamental que as pessoas examinem cuidadosamente seus gastos durante as festividades e desenvolvam estratégias para quitar essas dívidas de forma eficaz, evitando que se tornem um peso ao longo do próximo ano”, recomenda. Além disso, deve-se considerar os impostos e despesas anuais, muitas vezes esquecidos nos planejamentos financeiros. “As repercussões dessas despesas podem ser notáveis. Deixar de lidar com esses compromissos pode levar a um desequilíbrio financeiro. Guarde uma parte do 13º salário para os pagamentos de dívidas, inclusive as previstas para o próximo ano”, sugere. A seguir, veja dicas de finanças elencadas pelo docente que podem te ajudar a não cair em ciladas. Confira! 1. Planejamento e orçamento Antes de começar a gastar, estabeleça um orçamento para todas as despesas de fim de ano, incluindo presentes, festas, viagens e outros gastos. Além disso, faça uma lista de todas as pessoas para quem você pretende comprar presentes e defina um valor máximo para cada um. Isso ajuda a evitar compras impulsivas.

2. Compras conscientes Compare preços em diferentes lojas e sites antes de fazer uma compra. Aproveite promoções e descontos, mas fique atento para não cair em falsas promoções. Além disso, evite compras por impulso: pense duas vezes antes de fazer uma compra não planejada. Pergunte-se se o item é realmente necessário e se está dentro do seu orçamento. 3. Uso consciente do cartão de crédito Estabeleça um limite de gastos no cartão de crédito e evite ultrapassá-lo. Lembre-se de que o crédito não é dinheiro extra, mas um empréstimo que precisa ser pago. Ademais, evite parcelar compras em muitas vezes, pois isso pode comprometer seu orçamento nos meses seguintes. Prefira pagar à vista ou em poucas parcelas. 4. Controle de dívidas Se você já tem dívidas, evite contrair novas durante o fim de ano. Priorize o pagamento daquelas existentes para não começar o ano com mais compromissos financeiros. Além disso, se necessário, renegocie suas dívidas com os credores para obter condições de pagamento mais favoráveis.

5. Economia e poupança Organize festas de forma econômica, compartilhando os custos com amigos e familiares. Considere fazer uma ceia colaborativa, em que cada um traz um prato. Outra dica: reserve uma parte do seu orçamento para poupança, mesmo durante o fim de ano. Isso ajuda a criar um fundo de emergência e a começar o próximo ano com mais segurança financeira. 6. Compras online seguras Compre apenas em sites confiáveis e conhecidos. Verifique a reputação da loja e leia avaliações de outros consumidores. Para isso, certifique-se de que o site é seguro, verificando se ele possui o cadeado de segurança na barra de endereço e se utiliza protocolos de segurança (https). 7. Planejamento para o ano novo Aproveite o fim de ano para definir metas financeiras para o próximo ano, como economizar uma quantia específica, quitar dívidas ou investir. Por fim, faça um planejamento anual das suas finanças, considerando todas as despesas fixas e variáveis, e crie um plano para alcançar suas metas.