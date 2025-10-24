5 receitas de comida de boteco para fazer em casa / Crédito: EdiCase Culinaria

A comida de boteco é uma verdadeira tentação para muitos. A boa notícia é que muitos deles podem ser preparados facilmente em casa. Isso não apenas facilita o acesso a esses itens como também proporciona a oportunidade de personalizar os sabores de acordo com as preferências pessoais. A seguir, confira 5 receitas de comida de boteco para fazer em casa!

Bolinho de feijoada Ingredientes 2 l de água

1/2 kg de feijão-preto

100 g de carne-seca dessalgada e cortada em cubos

100 g de lombo defumado cortado em cubos

100 g de costelinha dessalgada

1 linguiça calabresa cortada em cubos

1 linguiça paio cortada em cubos

3 folhas de louro

5 dentes de alho descascados e picados

200 g de farinha de mandioca fina

1 colher de sopa de polvilho azedo

2 maços de couve cortados em tiras

250 g de bacon cortado em cubos

Farinha de rosca para empanar

Azeite de oliva a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em uma panela de pressão, coloque a água, o feijão-preto, as carnes (exceto o bacon) e as folhas de louro. Leve ao fogo médio para cozinhar por 1 hora após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e transfira tudo para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure um dente de alho. Adicione a mistura de feijão-preto batida e refogue por 5 minutos. Acrescente, aos poucos, a farinha de mandioca, sem parar de mexer, até engrossar e soltar da panela. Retire do fogo, tempere com sal e deixe esfriar. Junte o polvilho azedo e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o restante do alho. Acrescente o bacon e refogue por 5 minutos. Coloque a couve, refogue por 2 minutos e desligue o fogo. Abra pequenas porções de massa de feijão-preto na mão e coloque uma colher de chá de couve refogada no centro. Faça bolinhos. Passe na farinha de rosca para empanar e reserve. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Sirva em seguida. Coxinha de frango Ingredientes 2 xícaras de chá de leite

2 xícaras de chá de água

2 tabletes de caldo de galinha

4 colheres de sopa de óleo

100 g de margarina

1 cebola ralada

2 dentes de alho

3 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de milho

1 kg de peito de frango cozido , temperado e desfiado

, temperado e desfiado 6 ovos para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite, a água, o caldo de galinha, o óleo, a margarina, a cebola e o alho. Leve ao fogo médio e deixe ferver. Acrescente as farinhas de trigo e de milho misturadas. Mexa até engrossar e desgrudar da panela. Unte uma superfície lisa com óleo e sove a massa. Retire uma porção de massa, faça uma bolinha e aperte com as mãos até obter um disco com 2 cm de espessura. Recheie com uma colher de chá de frango e feche. Passe no ovo e na farinha de rosca. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as coxinhas até ficarem douradas. Sirva em seguida.