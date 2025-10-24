10 receitas de sucos funcionais para emagrecer com saúdeVeja como preparar bebidas deliciosas que ajudam no processo de perda de peso
Os sucos funcionais são uma excelente opção para quem deseja emagrecer de maneira saudável. Preparados com frutas e vegetais, eles são ricos em nutrientes, ajudam no funcionamento do organismo e na eliminação toxinas do corpo. Além disso, favorecem a hidratação e aumentam a saciedade, o que auxilia na perda de peso.
A seguir, confira 10 receitas de sucos funcionais para emagrecer com saúde!
Suco contra gordura abdominal
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 400 ml de água
- Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a beterraba, a cenoura e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco antioxidante
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de framboesa
- 1/2 coco fresco sem casca e cortado em cubos
- 1 pitada de canela em pó
- 1 pitada de anis-estrelado em pó
- 700 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o coco, a framboesa e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela, o anis-estrelado e as pedras de gelo e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco contra o inchaço
Ingredientes
- 4 peras cortadas em cubos
- 1 manga descascada e cortada em cubos
- Suco de 2 limões
- 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 700 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a pera, a manga e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão e as pedras de gelo e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco termogênico
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 200 ml de água gelada
- 1 fatia de gengibre
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a cenoura, as folhas de espinafre e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata por mais 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco digestivo
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 3 fatias de abacaxi picadas
- 4 fatias finas de gengibre
- 500 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a cenoura, o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco diurético
Ingredientes
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1 fatia de melancia
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água de coco
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o pepino, a melancia, o suco de limão e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as pedras de gelo e bata até triturar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco energético
Ingredientes
- Polpa de 1 maracujá
- 1 colher de sopa de mel
- 1 fatia de gengibre descascada
- Suco de 1 limão
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá e a água e bata por 3 minutos. Acrescente o gengibre, o suco de limão e o mel e bata por mais 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco para acelerar o metabolismo
Ingredientes
- 1 fatia de melancia
- 1 xícara de chá de morango
- 1 limão descascado e cortado em rodelas
- Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a melancia, o limão e o morango e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco anti-inflamatório
Ingredientes
- Suco de 1 laranja
- 3 rodelas de abacaxi
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, o abacaxi e a água gelada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco para controlar o apetite
Ingredientes
- 1 pera cortada em cubos
- 1 fatia de mamão
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a pera, o mamão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.