10 cuidados essenciais para manter a saúde do pulmão / Crédito: EdiCase Saude

O pulmão é um dos órgãos mais importantes do sistema respiratório, responsável por captar o oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico produzido pelo corpo. Ele garante que todas as células recebam o oxigênio necessário para o funcionamento do organismo e para a manutenção da vida. Com a chegada das estações mais secas e o aumento da poluição nas grandes cidades, os problemas respiratórios tendem a se intensificar, preocupando especialistas e exigindo atenção redobrada aos cuidados com a saúde pulmonar.

Para o cirurgião torácico Dr. Bernardo Pessoa, coordenador da Cirurgia Torácica do Hospital Santa Cruz (Curitiba), o cenário exige atenção redobrada — especialmente diante do aumento dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), câncer de pulmão e infecções respiratórias. “Os pulmões são órgãos extremamente sensíveis e vitais. Muitos dos danos que vemos hoje poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção”, afirma o médico. Abaixo, o especialista lista 10 cuidados essenciais para manter a saúde do pulmão. Confira! 1. Evite o tabagismo e o fumo passivo Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é responsável por cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão. “Mesmo quem não fuma, mas convive com fumantes, está exposto a substâncias altamente tóxicas. O fumo passivo também causa inflamação e envelhecimento precoce do tecido pulmonar”, explica o Dr. Bernardo Pessoa. 2. Pratique atividade física O exercício físico regular melhora a oxigenação e fortalece os músculos respiratórios. “Atividades aeróbicas como caminhada, natação e ciclismo ajudam o pulmão a trabalhar com mais eficiência”, orienta o médico.

3. Faça check-ups regulares Exames preventivos, como a espirometria e a tomografia de tórax, são essenciais para detectar alterações precoces. “Quanto antes diagnosticamos uma doença pulmonar, maiores são as chances de tratamento e recuperação”, destaca. 4. Mantenha o ambiente ventilado Ambientes fechados favorecem o acúmulo de fungos e ácaros, inimigos do sistema respiratório. “É importante abrir janelas diariamente, especialmente em locais úmidos, para evitar a proliferação de agentes alérgenos”, recomenda o médico. 5. Controle a exposição à poluição A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a poluição do ar cause cerca de 7 milhões de mortes por ano no mundo. “Quem vive em centros urbanos deve evitar horários de pico e, se possível, utilizar purificadores de ar em casa”, sugere o Dr. Bernardo Pessoa.

6. Vacine-se anualmente A vacinação contra gripe e pneumonia é uma das medidas mais eficazes de proteção contra doenças respiratórias. “As vacinas reduzem drasticamente as complicações respiratórias, especialmente em idosos e pessoas com comorbidades”, reforça o cirurgião. 7. Cuide da hidratação A água mantém as vias respiratórias úmidas e facilita a eliminação de secreções. “Beber líquidos com frequência ajuda o pulmão a se limpar naturalmente”, explica. 8. Atenção à qualidade do sono Dormir mal afeta a imunidade e prejudica o sistema respiratório. “Durante o sono, o corpo realiza processos de reparação tecidual importantes também para o pulmão”, ressalta.

9. Evite exposição ocupacional a agentes tóxicos Profissionais da construção civil, mineração e indústria química estão mais expostos a poeiras e vapores nocivos ao pulmão. “O uso de máscaras e equipamentos de proteção é indispensável nesses ambientes”, adverte o Dr. Bernardo Pessoa. 10. Busque ajuda ao primeiro sinal de falta de ar Tosse persistente, cansaço e chiado no peito podem indicar doenças graves. “Nunca ignore sintomas respiratórios prolongados. O diagnóstico precoce salva vidas”, alerta. Cuide do seu pulmão Para o Dr. Bernardo Pessoa, a mensagem mais importante é a da prevenção. “O pulmão é silencioso: ele não dói, não sangra, mas sofre diariamente com hábitos ruins e poluentes. Cuidar dele é garantir qualidade de vida e longevidade“, conclui.