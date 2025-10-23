Almoço saudável: 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis / Crédito: EdiCase Culinaria

Rico em proteínas, ferro e antioxidantes, o ora-pro-nóbis é um ingrediente que merece mais espaço na mesa. Suas folhas delicadas e cheias de nutrientes ajudam na energia do dia e no bom funcionamento do organismo. O melhor é que ele combina com diversos tipos de preparos sem complicar a rotina. Inspire-se com estas 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis e leve mais saúde para o seu almoço!

Fettuccine com camarão e ora-pro-nóbis Ingredientes 250 g de fettuccine

300 g de camarão limpo e sem casca

Água para cozinhar

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas grosseiramente

1 xícara de chá de creme de ricota

1/2 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 pitada de noz-moscada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o fettuccine até ficar al dente. Escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Depois, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Acrescente o camarão e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficar rosado. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione o ora-pro-nóbis e refogue rapidamente até murchar. Misture o creme de ricota, o leite e o parmesão. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo até o molho encorpar. Volte o camarão à frigideira, junte o fettuccine e misture tudo delicadamente. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento para ajustar a textura. Sirva imediatamente. Filé de peixe grelhado com ora-pro-nóbis e purê de batata-doce Ingredientes Peixe 2 filés de tilápia

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 dente de alho picado Purê

1 batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

2 colheres de sopa de leite vegetal

Sal a gosto Modo de preparo Peixe Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e limão. Em uma frigideira antiaderente, grelhe em fogo médio até dourar dos dois lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o ora-pro-nóbis e refogue até murchar. Purê

Em uma panela em fogo médio, misture os ingredientes do purê até obter consistência cremosa. Sirva o peixe com o refogado de ora-pro-nóbis por cima e o purê ao lado. Hambúrguer de ora-pro-nóbis Ingredientes 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/2 xícara de chá de ricota amassada

1 ovo

2 colheres de sopa de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

2 colheres de sopa de cenoura ralada fina

1 pitada de cúrcuma

1/2 tomate cortado em pedaços pequenos

cortado em pedaços pequenos 1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de sal Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Acrescente o ora-pro-nóbis e refogue por 2 a 3 minutos, apenas até murchar. Desligue o fogo e deixe esfriar. Depois, em uma tigela grande, misture a aveia, a ricota, o ovo, a cenoura, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o refogado de ora-pro-nóbis e misture bem até obter uma massa firme e úmida. Modele os hambúrgueres usando as mãos ou um aro. Se a massa estiver muito mole, acrescente um pouco mais de aveia. Aqueça uma frigideira antiaderente e grelhe os hambúrgueres por cerca de 3 minutos de cada lado em fogo médio, até ficarem levemente dourados. Sirva em seguida.