Almoço saudável: 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis

Almoço saudável: 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbisAprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos com esse ingrediente
Rico em proteínas, ferro e antioxidantes, o ora-pro-nóbis é um ingrediente que merece mais espaço na mesa. Suas folhas delicadas e cheias de nutrientes ajudam na energia do dia e no bom funcionamento do organismo. O melhor é que ele combina com diversos tipos de preparos sem complicar a rotina.
Inspire-se com estas 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis e leve mais saúde para o seu almoço!
Fettuccine com camarão e ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 250 g de fettuccine
- 300 g de camarão limpo e sem casca
- Água para cozinhar
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas grosseiramente
- 1 xícara de chá de creme de ricota
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 pitada de noz-moscada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o fettuccine até ficar al dente. Escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Depois, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Acrescente o camarão e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficar rosado. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, adicione o ora-pro-nóbis e refogue rapidamente até murchar. Misture o creme de ricota, o leite e o parmesão. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo até o molho encorpar. Volte o camarão à frigideira, junte o fettuccine e misture tudo delicadamente. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento para ajustar a textura. Sirva imediatamente.
Filé de peixe grelhado com ora-pro-nóbis e purê de batata-doce
Ingredientes
Peixe
- 2 filés de tilápia
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 dente de alho picado
Purê
- 1 batata-doce cozida e amassada
- 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem
- 2 colheres de sopa de leite vegetal
- Sal a gosto
Modo de preparo
Peixe
Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e limão. Em uma frigideira antiaderente, grelhe em fogo médio até dourar dos dois lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o ora-pro-nóbis e refogue até murchar.
Purê
Em uma panela em fogo médio, misture os ingredientes do purê até obter consistência cremosa. Sirva o peixe com o refogado de ora-pro-nóbis por cima e o purê ao lado.
Hambúrguer de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1/2 xícara de chá de ricota amassada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 2 colheres de sopa de cenoura ralada fina
- 1 pitada de cúrcuma
- 1/2 tomate cortado em pedaços pequenos
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Acrescente o ora-pro-nóbis e refogue por 2 a 3 minutos, apenas até murchar. Desligue o fogo e deixe esfriar. Depois, em uma tigela grande, misture a aveia, a ricota, o ovo, a cenoura, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino.
Adicione o refogado de ora-pro-nóbis e misture bem até obter uma massa firme e úmida. Modele os hambúrgueres usando as mãos ou um aro. Se a massa estiver muito mole, acrescente um pouco mais de aveia. Aqueça uma frigideira antiaderente e grelhe os hambúrgueres por cerca de 3 minutos de cada lado em fogo médio, até ficarem levemente dourados. Sirva em seguida.
Quinoa com legumes e ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de brócolis picado
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e refogue o alho em fogo médio. Adicione a cenoura, a abobrinha e o brócolis e cozinhe por 5 minutos. Junte o ora-pro-nóbis e refogue rapidamente até murchar. Adicione a quinoa, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino antes de servir.
Salada morna de grão-de-bico com ora-pro-nóbis e abóbora assada
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos
- 1 xícara de chá de ora-pro-nóbis picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 pitada de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Distribua a abóbora-cabotiá em uma assadeira, regue com metade do azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Depois, em uma frigideira, aqueça o restante do azeite e refogue o ora-pro-nóbis rapidamente até murchar. Em um recipiente, misture o ora-pro-nóbis com o grão-de-bico e a abóbora-cabotiá assada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.