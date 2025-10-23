5 receitas com quiabo para o jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

O quiabo é um ingrediente versátil e nutritivo, ideal para adicionar sabor e textura às refeições. Rico em fibras e vitaminas, ele ajuda a promover a saúde digestiva e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, contém propriedades antioxidantes que favorecem a saúde do coração. Com as preparações certas, ele pode se transformar em pratos irresistíveis e repletos de sabor. A seguir, confira 5 receitas com quiabo para o jantar!

Carne com quiabo Ingredientes 500 g de alcatra bovina cortada em cubos

cortada em cubos 250 g de quiabo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de cominho em pó

1 xícara de chá de caldo de carne

Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e sele até dourar. Junte o tomate e o molho de tomate e misture. Cozinhe por 10 minutos e cubra com o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe por mais 40 minutos. Enquanto isso, com a ajuda de uma faca, corte o quiabo em pedaços. Quando a carne estiver macia, disponha o vegetal na panela e cozinhe por 15 minutos. Sirva em seguida. Dica: sirva decorado com folhas de hortelã. Caruru Ingredientes 1 kg de quiabo picado

100 g de amendoim sem casca e torrado

100 g de camarão seco

1/2 xícara de chá de azeite de dendê

250 ml de leite de coco

2 cebolas descascadas e picadas

Suco de 1 limão

Sal a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque metade do camarão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Peneire e reserve apenas o caldo. Ainda no liquidificador, disponha o caldo de camarão, a cebola, o leite de coco e o amendoim e bata até obter uma textura cremosa. Reserve. Em uma panela, coloque o quiabo, o restante do camarão e o suco de limão e mexa para incorporar. Adicione a mistura com caldo de camarão reservada e o azeite de dendê e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.