9 frutas com gorduras que fazem bem à saúde

Nem toda gordura faz mal à saúde. Algumas frutas — muitas delas nativas do Brasil — contêm lipídios considerados saudáveis e benéficos para o organismo. Por isso, podem fazer parte de uma alimentação equilibrada, que fornece energia de qualidade e contribui para o bom funcionamento do corpo. “Muitas frutas tropicais são excelentes fontes naturais de gorduras insaturadas e benéficas. Porém, o consumo deve ser moderado, por terem alta densidade calórica”, explica a Dra. Isolda Prado, nutróloga, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e professora de Nutrologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Essas chamadas “gorduras do bem” desempenham papéis fundamentais no organismo. “Quando incluídas na dieta, sem exageros, fornecem energia de qualidade, auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), contribuem para o bom funcionamento do organismo e ajudam a melhorar o colesterol, aumentar a saciedade e prevenir doenças crônicas”, acrescenta a médica. Abaixo, a Dra. Isolda Prado lista 9 frutas com gorduras que fazem bem à saúde. Confira! 1. Abacate O abacate é considerado a fruta mais rica em gorduras boas. Contém ácido oleico, gordura monoinsaturada também presente no azeite de oliva, que está associada à redução do colesterol LDL (“mau”) e ao aumento do HDL (“bom”). Possui ainda fibras, potássio, magnésio e compostos antioxidantes que favorecem a saúde cardiovascular e o controle inflamatório. 2. Coco A polpa do coco tem triglicerídeos de cadeia média (TCM), um tipo de gordura que é rapidamente metabolizada e transformada em energia. O consumo moderado da fruta — fresca ou em flocos — pode trazer mais saciedade e balanceamento energético, especialmente em dietas com controle de carboidratos.

3. Açaí Natural da região Amazônica, o açaí combina gorduras boas — cerca de 30% do peso seco é gordura, principalmente ácido oleico (ômega 9) e ácido linoleico (ômega 6) — e antocianinas, potentes antioxidantes do grupo dos flavonoides, encontrados principalmente em frutas, verduras e flores de coloração vermelha, roxa e azul. Quando consumido em sua forma natural, sem xarope ou adição de açúcar, fornece energia de liberação gradual e auxilia na recuperação muscular após a prática de exercícios. 4. Cacau A gordura natural do grão de cacau, conhecida como manteiga de cacau, contém ácido oleico e esteárico, gorduras consideradas neutras e benéficas. Presente na composição do chocolate, é responsável pela textura cremosa, brilho e derretimento suave na boca. O consumo de chocolate amargo 70% ou mais cacau é rico em benefícios antioxidantes.

5. Pequi O pequi, originário do cerrado brasileiro, é rico em ácidos graxos monoinsaturados, especialmente o oleico, e carotenoides, como vitamina A natural. É um alimento antioxidante potente, bom para a saúde ocular e imunológica. 6. Bacuri Natural da Amazônia e do Nordeste, o bacuri apresenta alto teor de lipídios na polpa e nas sementes, com ácidos oleico e palmítico, essenciais para fornecer energia e proteção celular, além de propriedades anti-inflamatórias. 7. Buriti Proveniente da Amazônia e do cerrado, o buriti tem grande quantidade de ácido oleico e carotenoides, como betacaroteno e licopeno, excelentes para a pele, a imunidade e a proteção solar natural.