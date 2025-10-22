6 profissões que combinam com o signo de Escorpião / Crédito: EdiCase Astrologia

Os nativos de Escorpião são conhecidos por sua intensidade, determinação e notável capacidade de concentração. Com uma personalidade profunda e enigmática, os escorpianos costumam ser estratégicos, intuitivos e resilientes — qualidades que os tornam excelentes em situações que exigem foco e perseverança. A paixão e o comprometimento com tudo o que fazem tornam as pessoas desse signo especialmente habilidosas para alcançar metas ambiciosas e conquistar o sucesso em suas carreiras. “Os escorpianos tendem a ter uma incrível capacidade investigativa. Isso porque o arquétipo desse signo representa um mergulho nas profundezas e uma habilidade para ir profundamente nas questões que lhe despertam interesse”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Abaixo, ela lista 6 profissões que combinam com o signo de Escorpião. Confira! 1. Psicólogo Os nativos de Escorpião têm facilidade em acessar o inconsciente alheio, buscando compreender medos, traumas e bloqueios, além de trazer luz e compreensão para a vida do outro. Logo, a profissão de psicólogo pode ser uma boa opção para os escorpianos. 2. Investigador criminal e detetive Essas profissões se alinham aos escorpianos, pois eles têm habilidades investigativas e capacidade de enxergar detalhes que passam despercebidos aos olhos alheios. 3. Advogado criminalista Os nativos de Escorpião são destemidos e têm senso de justiça afiado. Enfrentar casos complexos e defender causas intensas faz parte do seu perfil determinado e observador.