3 ativos naturais da Amazônia para manter os cabelos saudáveis

Nutrição e hidratação são aspectos centrais nesse cuidado, e a biodiversidade amazônica oferece ativos naturais capazes de transformar fios ressecados ou frágeis em cabelos saudáveis, macios e com brilho intenso. Confira!

O cuidado com os cabelos é uma prioridade para grande parte dos brasileiros. Uma pesquisa recente da Neogrid e Opinion Box mostra que, mesmo em cenários de inflação, produtos de beleza são os menos trocados por opções mais baratas, evidenciando a importância que o público dá à saúde e aparência dos fios.

1. Manteiga de cupuaçu: hidratação profunda e elasticidade

Extraída da semente do cupuaçu, esse ingrediente é altamente nutritivo e promove emoliência nos fios. Além de devolver a elasticidade natural, a manteiga ajuda a manter os fios sedosos e com brilho, sendo especialmente indicada para quem possui cabelo ressecado ou danificado.

2. Manteiga de murumuru

Rica em lipídios, a manteiga de murumuru atua na reposição de nutrientes essenciais, disciplinando os fios e reduzindo o frizz. Sua ação nutritiva profunda deixa os cabelos soltos, leves e com movimento natural, proporcionando maleabilidade sem pesar.

3. Óleo de bálsamo de copaíba

Com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas naturais, o óleo de copaíba ajuda a manter o couro cabeludo equilibrado, favorecendo o crescimento saudável dos fios. Também contribui para a redução de irritações e descamações leves, essencial para quem busca um cabelo forte desde a raiz.

Dicas para potencializar a nutrição dos fios

Combinação de hidratação e nutrição: use produtos que unam manteigas e óleos naturais com ingredientes que retenham água nos fios, como aloe vera e ácido lático;

use que unam manteigas e óleos naturais com ingredientes que retenham água nos fios, como aloe vera e ácido lático; Para cabelos finos ou frágeis: é importante considerar ativos que fortaleçam a fibra capilar, como biotina e colágeno hidrolisado;

é importante considerar ativos que fortaleçam a fibra capilar, como biotina e colágeno hidrolisado; Mantenha uma rotina regular de cuidados: a consistência é fundamental para que os fios absorvam os nutrientes e permaneçam saudáveis;

a consistência é fundamental para que os fios absorvam os nutrientes e permaneçam saudáveis; Aposte em rituais de desembaraço e aplicação de condicionadores nutritivos: essa prática evita quebra e pontas duplas.

Explorar os ativos da Amazônia é uma forma de unir ciência e natureza, transformando o cuidado diário em um ritual que fortalece os fios e valoriza a biodiversidade brasileira. Com ingredientes certos, é possível conquistar cabelos nutridos, disciplinados e com movimento natural, mesmo diante da correria do dia a dia.