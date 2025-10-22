12 nutrientes que ajudam a proteger a pele do sol / Crédito: EdiCase Saude

Durante os meses de maior incidência solar, é comum se falar sobre o uso do protetor, chapéus e roupas adequadas, mas a proteção também passa pelo prato. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de pele é o tipo mais comum em todo o planeta, correspondendo a cerca de um terço dos diagnósticos. E, nesse cenário, além da proteção tópica, a ciência mostra que nutrientes específicos podem ajudar a proteger a pele do sol, reduzindo os impactos da radiação ultravioleta. “A fotoproteção é multifatorial. Não se trata apenas de passar protetor solar, mas também de fortalecer o organismo de dentro para fora. Nutrientes antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres gerados pela exposição solar, prevenindo manchas, rugas e até alguns danos celulares mais profundos”, explica a dermatologista Dra. Lorena, da Afya Ribeirão Preto.

Para a nutróloga Marcela Reges, da Afya Brasília, o segredo está na constância e na escolha de alimentos variados. Segundo ela, embora muitos apostem em suplementos, a verdadeira proteção está na mesa. “A base para uma pele saudável e protegida sempre será a alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, boas fontes de proteínas e gorduras. Cápsulas não substituem a nutrição natural que vem dos alimentos, elas podem complementar, mas nunca ocupar o lugar da comida de verdade”, explica a médica. 12 nutrientes para manter a pele saudável em períodos de sol As médicas destacam os principais nutrientes que são essenciais para fortalecer a proteção natural da pele e mantê-la saudável nos períodos de maior incidência solar. A maioria desses componentes ajuda a prevenir os danos causados pelos raios UV, contribui para a regeneração celular e promove uma aparência mais firme e luminosa. Confira a seguir: 1. Vitamina C Presente em frutas cítricas, este nutriente auxilia na produção de colágeno e possui forte ação antioxidante.

2. Vitamina E Encontrada em oleaginosas (castanhas, amêndoas), sementes e azeite de oliva. Protege as membranas celulares contra danos oxidativos. 3. Licopeno Nutriente presente no tomate, melancia e goiaba. Tem efeito fotoprotetor, ajudando a reduzir a vermelhidão após a exposição solar. 4. Betacaroteno Abundante em cenoura, abóbora e manga. Contribui para a pigmentação da pele e aumenta a resistência contra os raios UV.

5. Polifenóis Encontrados no chá verde, cacau e nas frutas vermelhas, combatem processos inflamatórios e reduzem os danos oxidativos causados pelo sol. 6. Ômega 3 Presente em peixes de água fria (salmão, sardinha), linhaça e chia. Ajuda na integridade da barreira cutânea, prevenindo inflamações e ressecamento. 7. Selênio Potente antioxidante que atua em enzimas de defesa celular (glutationa peroxidase). Contribui para a redução de danos causados por radicais livres.

8. Astaxantina Carotenoide com forte ação antioxidante e anti-inflamatória. Possui efeito protetor contra fotoenvelhecimento, contra rugas e manchas. 9. Polypodium leucotomos Extrato de samambaia tropical com ação antioxidante e imunomoduladora, adjuvante na fotoproteção. 10. Luteína: carotenoide Encontrado em vegetais verdes e ovos, protege a pele e também os olhos contra a luz visível e a radiação azul.