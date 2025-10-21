Veja as características do signo do Javali no Horóscopo Chinês / Crédito: EdiCase Astrologia

O Javali é o último signo do Horóscopo Chinês e, no zodíaco ocidental, corresponde a Escorpião. De polaridade Yin, é regido por Mercúrio e tem como elemento a Água, o que reforça sua natureza intuitiva, emocional e profunda. Os nativos são guiados pela sensibilidade e pela busca de harmonia interior. Suas pedras são a opala e o topázio, símbolos de inspiração e clareza mental. A flor que o representa é a azaleia, o metal é o aço e a erva associada é o tomilho, todos relacionados à força e à proteção. As cores que favorecem o Javali são púrpura e marrom, enquanto o número da sorte é o 8, ligado à prosperidade e ao equilíbrio.

Nativo do Javali no Horóscopo Chinês A pessoa de Javali possui uma força interior extraordinária e tem personalidade forte. É um nativo que está sempre cercado por uma aura de mistério. Naturalmente, exerce domínio sobre as outras pessoas, apesar de falar pouco e observar mais. Sua personalidade reservada e cautelosa disfarça emoções intensas e sentimentos profundos, que ele prefere manter em segredo até sentir plena confiança nas pessoas ao seu redor. Características marcantes O signo do Javali se destaca por equilibrar prudência e coragem de forma admirável. Esse nativo é estrategista e sabe agir com cautela quando necessário, mas não hesita em enfrentar desafios quando vê uma oportunidade de crescimento. Sua natureza ativa o impulsiona a buscar constantemente novas conquistas, movido por uma ambição saudável e uma determinação inabalável. Persistente e focado, o Javali não desiste facilmente de seus objetivos, mostrando que sua força está tanto na ação quanto na sabedoria de saber o momento certo de agir. Aspectos que precisa desenvolver Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Javali também tem aspectos que precisam ser trabalhados ao longo da vida. Apesar de sua força e determinação, esse nativo pode se irritar com facilidade diante de contrariedades ou imprevistos, o que às vezes o leva a perder o controle das situações.