6 lugares pouco conhecidos para redescobrir o Brasil na primavera / Crédito: Edicase Entretenimento

Na primavera, o Brasil floresce em cores, temperaturas amenas e possibilidades de viagem que vão além dos roteiros tradicionais. Enquanto os destinos mais famosos seguem lotados, há cidades e vilarejos pouco explorados que combinam cultura, história, gastronomia e experiências autênticas — perfeitos para quem quer fugir do óbvio e redescobrir o país por novas rotas. De centros históricos silenciosos a refúgios com charme local, a temporada é um convite para pegar a estrada e se surpreender. Pensando nisso, Ana Luiza Mattar, gerente de comunicação da DeÔnibus, marketplace de passagens rodoviárias online, selecionou seis destinos que proporcionam experiências únicas. São opções que combinam clima ameno, natureza, história, cultura e gastronomia. Confira!

1. Penedo (Alagoas) Penedo é uma cidade histórica às margens do Rio São Francisco, com arquitetura colonial muito bem preservada. Igrejas barrocas e conventos do século XVIII, casarões antigos, museus, Forte Maurício (ocupação holandesa) e uma atmosfera ribeirinha marcante fazem parte do destino. 2. São Miguel das Missões (Rio Grande do Sul) São Miguel das Missões é um sítio arqueológico das missões jesuítico-guaranis, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O local abriga as Ruínas e o Museu das Missões, que preservam a memória do período colonial e missional. À noite, o Espetáculo Som e Luz conta a história da região. 3. Cidade de Goiás (“Goiás Velho”, Goiás) Goiás é um patrimônio colonial muito preservado, com ruas de pedra, casarões e igrejas centenárias. Tem uma atmosfera nostálgica, ideal para aproveitar com calma a cultura, o artesanato e as festividades locais. 4. Alcântara (Maranhão) Alcântara reúne ruínas coloniais, casarões imperiais, igrejas antigas, história ligada ao período imperial e ao ciclo do escravismo. Destino interessante pela rusticidade, charme histórico e vistas sobre a Baía de São Marcos.