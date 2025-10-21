Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 receitas de moqueca vegetariana fáceis de fazer

5 receitas de moqueca vegetariana fáceis de fazer

Veja como preparar versões deliciosas desse prato típico sem usar ingredientes de origem animal
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Autenticamente nacional, a moqueca é um prato com influências indígenas, africanas e portuguesas. Proveniente de uma iguaria indígena chamada “pokeka”, essa refeição é tipicamente preparada com peixe; no entanto, por ser versátil, permite combinações e variações deliciosas, especialmente para os vegetarianos. Com criatividade, é possível prepará-la sem ingredientes de origem animal e manter o sabor único dessa receita tradicional brasileira.

Confira, a seguir, 5 receitas de moquecas vegetarianas saborosas e fáceis de fazer para você experimentar novos sabores!

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

  • 6 bananas-da-terra cortadas em rodelas
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 cebolas cortadas em rodelas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • 1 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • Sal, azeite e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue por 2 minutos. Adicione os pimentões e os cubos de tomate e refogue até murcharem. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione um pouco mais de azeite e doure a banana-da-terra. Acrescente o refogado de pimentão, o leite de coco, o sal, o coentro e o azeite de dendê. Cozinhe por 20 minutos e sirva em seguida.

Moqueca de jaca verde desfiada

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de jaca verde cozida e desfiada
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • 1 pitada de colorau
  • Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão até amaciarem. Acrescente o tomate e o colorau, mexendo até formar um molho espesso. Junte a jaca desfiada, o sal e o leite de coco, misturando bem. Cozinhe por cerca de 10 minutos para incorporar os sabores. Finalize com o coentro picado.

Moqueca de palmito

Ingredientes

  • 5 xícaras de chá de molho de tomate
  • 300 g de palmito cortado em rodelas
  • 2 xícaras de chá de azeitona verde
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 400 ml de leite de coco
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
  • Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão e refogue por 2 minutos. Junte o palmito, a azeitona, a pimenta dedo-de-moça e o tomate e misture bem. Por último, coloque o leite de coco e o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Tempere com sal e polvilhe com o coentro. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Moqueca de abóbora com castanha-de-caju

Ingredientes

  • 500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de castanha-de-caju torrada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o pimentão e o tomate e cozinhe por alguns minutos até formar um molho leve. Adicione a abóbora-cabotiá, o sal, a pimenta-do-reino e o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até a abóbora-cabotiá ficar macia. Finalize com a castanha-de-caju e o coentro. Sirva em seguida.

Moqueca de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Acrescente o grão-de-bico, o sal, o coentro e o leite de coco e cozinhe por 8 minutos, após levantar fervura. Por último, coloque o azeite de dendê e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar