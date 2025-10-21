4 decretos para atrair dinheiro e prosperidade / Crédito: EdiCase Astrologia

Os decretos espirituais vêm ganhando força entre pessoas que buscam equilíbrio, prosperidade, harmonia na vida cotidiana e até mesmo dinheiro. A prática consiste em unir intenção, vibração e palavra, criando uma espécie de comando energético capaz de influenciar positivamente a realidade. Conforme a mentora espiritual Renata Estrela, tudo o que falamos carrega uma frequência que pode abrir ou bloquear caminhos. “A palavra é uma força criadora. Quando usada com consciência e fé, ela se transforma em uma ferramenta poderosa de manifestação”, explica.

A técnica, segundo a profissional, é simples e acessível. “O decreto é como um código vibracional. Ele deve ser feito em voz alta, com presença e emoção. Quando você fala acreditando, o universo responde”, acrescenta. A seguir, confira 4 decretos indicados pela mentora para quem deseja atrair dinheiro e prosperidade! 1. Decreto do dinheiro imediato Ideal para momentos em que há necessidade de resultados rápidos, esse decreto ajuda a dissolver bloqueios e atrair soluções financeiras de forma natural. Diga em voz alta: “Eu decreto que portas financeiras se abrem agora em meu favor.

O dinheiro vem de fontes esperadas e inesperadas. O fluxo da prosperidade se move em minha direção neste instante. Eu sou um ímã de oportunidades e abundância”.

2. Decreto da prosperidade permanente Esse decreto cria uma base energética estável, fortalecendo a constância e a sensação de segurança material. É indicado para quem busca manter o fluxo financeiro equilibrado. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé: “Eu decreto que vivo em abundância. Tudo o que eu toco floresce.

A energia da prosperidade me acompanha e faz frutificar meus caminhos. Eu sou próspero(a) em todas as áreas da minha vida”. 3. Decreto da quebra de bloqueios Segundo Renata Estrela, esse decreto atua diretamente nos padrões repetitivos de escassez e limitações inconscientes. “É como se a mente se reprogramasse para um novo ciclo de crescimento”, afirma. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé: