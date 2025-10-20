Veja como cuidar dos cabelos na primavera e mantê-los saudáveis

Hábitos simples podem devolver a vitalidade aos fios e prepará-los para o calor e a umidade das próximas estações

Cuidar dos cabelos na primavera é tão essencial quanto no inverno ou no verão. Com as mudanças climáticas típicas da estação, os fios precisam de atenção especial para manter o brilho e a saúde. Com os tratamentos adequados, que podem ser feitos em casa, essa tarefa se torna simples e prazerosa, além de devolver a vitalidade aos fios e prepará-los para o calor e a umidade das próximas estações.

Lavagem dos cabelos na primavera

Nesta época do ano, é comum que o cabelo fique mais oleoso, o que pode resultar em problemas como o aumento da caspa e da seborreia. Além disso, a maior exposição ao sol e aos poluentes pode deixar os fios ressecados e danificados, principalmente se não houver proteção adequada.

“Lavagens mais frequentes com água fria ou morna, por exemplo, melhoram a oleosidade e o suor excessivos, causados pelo aumento da temperatura. Elas devem ser feitas com shampoos mais suaves e que, ao mesmo tempo, promovem uma limpeza profunda, mas sem ressecar ou agredir o couro cabeludo e os fios”, explica Ana Regina Santos, analista de processos capilares do Sistema Embelleze.

Importância da hidratação

Outro cuidado que se deve ter é com a hidratação. Além dos danos causados durante o inverno, o aumento da temperatura na primavera pode deixar o cabelo mais ressecado. Por isso, é importante utilizar as máscaras capilares, que devem ser aplicadas no mínimo uma vez por semana ou de acordo com um cronograma de tratamento capilar personalizado.

Protegendo o cabelo do sol e da poluição

Ana Regina Santos recomenda o uso de um leave-in com proteção UV. “Como a incidência solar começa a se intensificar nesta época, é necessário proteger ainda mais os fios dos raios nocivos do sol, poluição e poeira. Recomendo, por exemplo, o óleo Capilar Ultra Leve Hialurônico PowerMax, da Novex, que, além de conter filtro UV, repõe a massa capilar para cabelos resistentes, repara os danos e hidrata profundamente, deixando os fios cheios de vida, protegidos até a próxima lavagem, lindos para brilhar nessa estação”, finaliza.