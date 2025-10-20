Almoço da semana: 5 receitas ricas em proteínas para incluir na dieta

Almoço da semana: 5 receitas ricas em proteínas para incluir na dietaVeja opções práticas e cheias de sabor para manter a alimentação balanceada
As proteínas são fundamentais para quem busca mais disposição, controle de peso e recuperação muscular. Elas também ajudam a evitar a fome entre as refeições e deixam o cardápio mais completo.
Veja abaixo opções práticas e cheias de sabor para variar o almoço da semana e manter a alimentação balanceada. Confira, a seguir, 5 receitas ricas em proteínas para incluir na dieta!
Penne integral com frango e grão-de-bico
Ingredientes
- 250 g de penne integral
- 200 g de peito de frango cortado em cubos pequenos
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 2 dentes de alho picados
- Sal a gosto
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de suco de limão
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio. Coloque uma colher de sopa de sal na água e cozinhe o penne integral até ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho picado até começar a dourar.
Adicione o frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até dourar bem. Acrescente o grão-de-bico cozido e refogue por mais 3 minutos para incorporar os sabores.
Junte o penne cozido e misture delicadamente, deixando aquecer por mais 2 minutos em fogo baixo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Arroz de camarão com ervilha e ovo cozido
Ingredientes
- 300 g de camarão limpo
- 2 ovos cozidos picados
- 1 xícara de chá de arroz cozido
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o camarão e tempere com sal e pimenta-do-reino, cozinhando por 3 a 4 minutos até ficarem rosados. Junte o arroz e a ervilha, misture bem, e aqueça por 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente os ovos picados e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
Boeuf bourguignon com purê de batata
Ingredientes
Boeufbourguignon
- 800 g de acém
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 cenouras cortadas em pedaços grandes
- 200 g de cogumelo paris cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 500 ml de vinho tinto seco
- 300 ml de caldo de carne
- 1 folha de louro
- 2 ramos de tomilho fresco
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
Purê de batata
- 600 g de batata descascada e cortada em pedaços
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 100 ml de leite morno
- Água para cozinhar
- 1 pitada de noz-moscada
- Sal a gosto
Modo de preparo
Boeufbourguignon
Em um recipiente, tempere a peça de carne com sal e pimenta-do-reino. Depois, em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e sele todos os lados da carne até dourar bem. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura e o extrato de tomate e refogue por 2 minutos.
Volte a carne para a panela, junte o vinho tinto e o caldo de carne. Misture, adicione o louro e o tomilho e tampe parcialmente a panela. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 2 horas e 30 minutos, virando a carne na metade do tempo, até ficar bem macia e o molho encorpado. Nos últimos 20 minutos, adicione o cogumelo e ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
Purê de batata
Em uma panela, cubra a batata com água e adicione o sal. Cozinhe em fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, coloque a batata amassada, a manteiga e o leite morno, mexendo até formar um purê cremoso. Tempere com noz-moscada e sal.
Sirva a carne inteira sobre o molho, acompanhada do purê de batata. Distribua a cenoura e o cogumelo ao redor e finalize com ramos de tomilho por cima.
Filé de salmão com lentilha e espinafre
Ingredientes
- 400 g de filé de salmão
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 dente de alho picado
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Depois, em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o peixe por 3 a 4 minutos de cada lado, até dourar e ficar macio. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione o alho e refogue rapidamente. Acrescente a lentilha e o espinafre, mexendo até o espinafre murchar. Sirva o salmão sobre a mistura de lentilha e espinafre.
Almôndega de grão-de-bico com atum
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 120 g de atum sólido ao natural escorrido
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de chá de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um processador, triture o grão-de-bico até formar uma pasta grossa. Transfira para uma tigela e adicione o atum, o ovo, a farinha de aveia, o alho, a cebola, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa firme. Depois, modele pequenas almôndegas e coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Em seguida, leve ao forno médio preaquecido por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem levemente. Finalize com salsinha e sirva.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente