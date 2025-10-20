6 ideias de lanches rápidos e nutritivos para o dia a dia / Crédito: EdiCase Saude

Os lanches entre as refeições são importantes para manter o metabolismo ativo e evitar longos períodos de jejum. Esses intervalos alimentares ajudam a manter os níveis de energia e concentração ao longo do dia, além de contribuírem para o controle do peso e o bom funcionamento do organismo. Mesmo com a correria da rotina, é possível optar por opções saudáveis e nutritivas. “O segredo está em combinar alimentos que ofereçam saciedade e nutrição, unindo proteínas, fibras e gorduras boas. E o melhor é que hoje o mercado oferece várias opções prontas ou semiprontas, perfeitas para quem tem uma rotina corrida”, explica a nutricionista Kerlin Schmitz, cofundadora da Divina Terra, rede de produtos naturais.

A seguir, confira algumas ideias de lanches rápidos e nutritivos para o dia a dia! 1. Mix de oleaginosas e frutas secas e desidratadas Uma combinação clássica, saborosa e prática. As oleaginosas — como castanhas, nozes e amêndoas — são fontes de gorduras boas e proteínas, enquanto as frutas secas e desidratadas trazem energia natural e doçura equilibrada. “Esse tipo de lanche é ótimo para o meio da manhã ou da tarde, porque ajuda a manter a saciedade e evita picos de fome“, explica Kerlin Schmitz, que acrescenta: “A dica é montar porções individuais e preferir versões sem adição de açúcar ou sal.” 2. Cookies e bolinhos integrais Os cookies e bolinhos integrais são ótimas opções para quem busca algo saboroso e nutritivo. Feitos com farinhas integrais, farelo de aveia e ingredientes naturais, fornecem fibras que ajudam na saciedade e no bom funcionamento intestinal. “Eles são perfeitos para acompanhar um café ou chá nos momentos de pausa. Além de gostosos, ajudam a controlar a vontade por doces ultraprocessados”, comenta a nutricionista.

3. Barrinhas nutritivas As barrinhas — sejam proteicas ou feitas com grãos e sementes — são práticas e funcionais. Ricas em proteínas, fibras e gorduras boas, ajudam na saciedade e fornecem energia de forma equilibrada. “É uma opção curinga para quem passa o dia fora de casa. As barrinhas cabem em qualquer bolsa ou mochila e quebram o galho nos momentos de fome entre as refeições”, destaca Kerlin Schmitz. 4. Snacks salgados e saudáveis Para quem prefere opções salgadas, os biscoitos e crackers integrais são alternativas leves e práticas para o dia a dia. Escolha versões preparadas com quinoa, tapioca, arroz, amaranto ou grão-de-bico, que oferecem carboidratos de boa qualidade e contribuem para a energia e o bem-estar. “Os snacks salgados são ótimos para variar o paladar e evitar o consumo de salgadinhos industrializados. Eles trazem crocância e saciedade sem exagerar no sódio”, orienta a nutricionista.

5. Congelados saudáveis Para quem não quer abrir mão de uma refeição quentinha, mas precisa de praticidade, os congelados saudáveis são uma ótima pedida. Hoje já existem quiches integrais, coxinhas assadas e versões proteicas que ficam prontas em poucos minutos — basta aquecer no forno ou na frigideira. “Os congelados evoluíram muito. Hoje encontramos opções nutritivas, equilibradas e saborosas, que são aliadas de quem tem pouco tempo para cozinhar”, afirma Kerlin Schmitz. 6. Bebidas proteicas prontas As bebidas proteicas prontas são uma solução inteligente para quem fica muito tempo fora de casa. Com doses equilibradas de proteína e poucos açúcares, ajudam na recuperação muscular e no controle da fome. “São excelentes como lanche pós-treino ou entre reuniões. Elas garantem saciedade e energia de forma prática e rápida”, ressalta a nutricionista.

Receitas rápidas e saudáveis para o dia a dia Além das opções prontas, vale preparar alguns lanches simples e equilibrados em casa. “Eles ajudam a variar o cardápio e garantem uma alimentação saborosa e nutritiva durante a semana”, recomenda Kerlin Schmitz. Abaixo, confira receitas de lanches rápidos e saudáveis! Panqueca integral de banana Pronta em poucos minutos, é perfeita para o café da manhã ou para o lanche da tarde.