5 itens para trazer a primavera para a decoração da casa / Crédito: EdiCase Decoracao

A primavera chega como um sopro de renovação, convidando não apenas a apreciar as flores que se espalham pelas ruas, mas também a transformar os espaços da casa em refúgios de leveza e vitalidade. Oficialmente marcada para começar em 22 de setembro, a estação já se anuncia com a explosão de cores dos ipês e inspira mudanças sutis, mas cheias de significado, dentro do lar. Para as arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini, do escritório Paiva e Passarini Arquitetura, a casa é um espelho dos ciclos da vida, e a primavera é o momento ideal para trazer esse frescor à decoração. “Alguns poucos ajustes já transmitem essa essência”, diz Vanessa Paiva.

Filosoficamente, a primavera simboliza o renascimento e a superação das adversidades, representando o despertar da vida após o inverno — uma analogia semelhante a um despertar da consciência e da criatividade após um período de recolhimento. Esse mesmo sentimento pode ser refletido em nossas moradas, pois são um espelho da nossa personalidade. A seguir, as arquitetas listam 5 itens para trazer a primavera para a decoração da casa. Confira! 1. Esquadrias de vidro É chegada a época de usufruir das esquadrias de vidro que separam os espaços internos e externos, mas sem impedir a entrada de iluminação natural. Essa estratégia ilumina os ambientes, realça cores e texturas, promove amplitude e entrega uma dose de bem-estar para os moradores. 2. Cortinas leves Por não ser um elemento trocado com frequência, modelos mais delicados tendem a compor o décor o ano inteiro. Porém, caso o morador tenha o apreço por trocá-las, essa é a hora de retirar os tecidos mais pesados, que ajudam para uma casa mais quentinha, e substituir pelos materiais que controlem a luminosidade e entreguem privacidade, mas sem bloquear a iluminação externa. Vale apostar em tecidos mais leves, como o linho e o voil, entre outros materiais.

3. Edredom fino Se o frio nos convoca a recorrer aos enxovais mais robustos para aquecer, a primavera é um estímulo para repaginar o dormitório. É hora de tirar de uso os edredons pesados para dar lugar a itens de materiais mais leves e mais finos. “Isso porque ainda se trata de uma época com temperaturas que oscilam entre noites mais quentes e outras frescas”, analisa Claudia Passarini. Se o morador preferir cores mais fortes, a estação pede por paletas suaves, em que o branco pode predominar acompanhado de pinceladas de rosa, como o queimado, e gradientes de terracota. “Essas mudanças são capazes de entregar outra conotação para os ambientes”, complementa Vanessa Paiva. 4. Flores Símbolo master da primavera, as flores estão sempre presentes no décor, mas é inegável que, a partir de agora, elas protagonizam com suas diversas cores, composições e tamanhos. “Elas são bem-vindas em todos os ambientes”, alega Vanessa Paiva. Para que elas tenham a beleza realçada, é imprescindível contar com vasos que podem ser de cerâmica e vidro, entre outros materiais.