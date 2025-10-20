5 benefícios do umbu para a saúde / Crédito: EdiCase Saude

Chamado por Euclides da Cunha de “árvore sagrada do Sertão”, o umbuzeiro é uma das espécies mais emblemáticas do Nordeste brasileiro. Seu nome indígena, ymbu, traduz a expressão “árvore que dá de beber”, em alusão à sua capacidade de sustentar pessoas com água, vitaminas e minerais mesmo em épocas de estiagem. Além de seu papel cultural, o umbu (Spondias tuberosa), fruto do umbuzeiro, oferece propriedades nutricionais importantes para o organismo. Conheça abaixo 5 benefícios do umbu para a saúde!

1. Pode contribuir para a saúde dos ossos e a produção de energia O fósforo é um nutriente essencial para o fortalecimento dos ossos e dentes, atuando em conjunto com o cálcio na estrutura e manutenção do tecido ósseo. Além disso, participa de processos fundamentais do organismo, como a produção de energia nas células e o bom funcionamento dos músculos e do sistema nervoso. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, o umbu in natura fornece 13,4 mg de fósforo a cada 100 g. Por sua vez, o consumo regular de alimentos que contêm fósforo, como o umbu, pode ajudar na disposição física e na manutenção da vitalidade diária. 2. Suas folhas têm ação antioxidante e antifúngica Compostos naturais presentes na planta demonstram capacidade de combater o estresse oxidativo e de inibir microrganismos nocivos, como fungos do gênero Candida, que podem causar infecções em humanos. Esses efeitos foram confirmados no estudo “Hexane extract from Spondias tuberosa (Anacardiaceae) leaves has antioxidant activity and is an anti-Candida agent by causing mitochondrial and lysosomal damages”, publicado na revista BMC Complementary and Alternative Medicine. A pesquisa identificou, no extrato das folhas de umbuzeiro, compostos como flavonoides, taninos, saponinas e terpenos, que apresentaram atividade antioxidante moderada e ação antifúngica significativa contra Candida albicans e Candida glabrata, com baixa toxicidade em hemácias humanas. Esses achados reforçam o potencial do umbu como fonte natural de moléculas bioativas com aplicações farmacológicas e biotecnológicas.

3. É fonte natural de vitamina C A vitamina C desempenha papel fundamental na manutenção da imunidade, auxiliando o corpo na defesa contra infecções e no combate aos radicais livres. Além disso, participa da formação do colágeno, importante para a estrutura da pele, músculos e vasos sanguíneos, e melhora a absorção do ferro proveniente de alimentos de origem vegetal. O umbu é reconhecido como uma boa fonte natural de vitamina C (24,1 mg a cada 100 g, segundo a TBCA). Seu consumo regular pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e a manter o corpo mais resistente a doenças, especialmente quando inserido em uma alimentação equilibrada e variada. Inclusive, segundo a 2ª edição do material “Alimentos Regionais Brasileiros”, do Ministério da Saúde, o suco das raízes do umbuzeiro é uma bebida saudável que fornece doses apreciáveis de vitaminas, especialmente de vitamina C.

4. Pode ser incluído em dietas de controle de peso Também de acordo com a TBCA, o umbu in natura apresenta 37 kcal a cada 100 g, valor considerado baixo em densidade energética. Essa quantidade representa menos de 2% do valor diário recomendado em uma dieta de 2.000 kcal, tornando o fruto uma excelente escolha para planos alimentares voltados ao controle ou à redução de peso. Além disso, o umbu contém 89,3 g de água por 100 g, o que reforça seu papel na hidratação e na sensação de saciedade. Naturalmente leve e com baixo teor de gorduras e sódio, pode ser incluído em substituição a lanches industrializados ou sobremesas com adição de açúcar. Dessa forma, contribui para o equilíbrio calórico diário e auxilia na manutenção de uma alimentação saudável e variada. 5. É rico em potássio O potássio é um nutriente essencial envolvido em diversas funções do organismo, como o bom funcionamento dos músculos, a transmissão dos impulsos nervosos e a regulação do equilíbrio de líquidos dentro das células. Ele também auxilia na recuperação após o esforço físico e contribui para o bem-estar geral, especialmente quando incluído de forma equilibrada na alimentação.