Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

4 lançamentos da Netflix para a semana de 20 a 26 de outubro

4 lançamentos da Netflix para a semana de 20 a 26 de outubro

Confira filmes e séries que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo dos dias
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os lançamentos da Netflix para a semana de 20 a 26 de outubro estão repletos de produções que valem a pena conferir. Os destaques incluem desde romances marcantes até suspenses eletrizantes e animes clássicos — opções que abrangem diferentes gostos e momentos. A seguir, confira as principais novidades da semana e prepare a sua maratona!

1. Reborn! (20/10)

Baseado no mangá escrito por Akira Amano, “Reborn!” acompanha a história de um jovem chamado Tsuna, que descobre ser herdeiro de uma família de mafiosos. Na tentativa de aprender a comandar o império, ele conta com a ajuda de Reborn, um professor que mais parece um bebê. Mas será que essa dupla improvável terá sucesso em sua missão? Para descobrir a resposta, só assistindo aos 33 episódios da primeira temporada disponíveis na plataforma de streaming.

2. O Monstro de Florença (22/10)

Uma série original da Netflix, “O Monstro de Florença” é uma das grandes apostas da semana na categoria crimes/suspense. Inspirada em fatos, a produção retrata os 17 anos de terror provocados por um serial killer na Itália. Sempre com a mesma arma, o assassino sem rosto espalhou medo pelo país, fazendo oito casais de vítimas e dando origem a uma das investigações mais marcantes da história. Ao revisitar um caso de 1968, as autoridades podem finalmente estar prestes a descobrir quem é o verdadeiro “monstro de Florença”.

3. Ninguém Quer – 2ª temporada (23/10)

Noah e Joanne estão de volta, trazendo ainda mais emoção e drama para a segunda temporada de “Ninguém Quer”. Nos novos episódios, conforme sugere o trailer, o casal está em uma fase mais consolidada do relacionamento, mas ainda assim pode enfrentar desafios causados pela pressão familiar e pela insegurança de Joanne em relação à conversão ao judaísmo. Além do retorno dos protagonistas da primeira temporada, a sequência também conta com nomes como Leighton Meester, Seth Rogen e Kate Berlant no elenco.

4. Casa de Dinamite (24/10)

Dirigido por Kathryn Bigelow e estrelado por Idris Elba, Rebecca Ferguson e Gabriel Basso, “Casa de Dinamite” é um suspense político norte-americano que acompanha o terror apocalíptico e as investigações das autoridades diante de um atentado nuclear.

“Quando um único míssil não identificado é lançado contra os Estados Unidos, começa uma corrida para descobrir quem é o responsável e como reagir”, descreve a sinopse. O filme estreou nos cinemas em 9 de outubro e agora chega exclusivamente ao streaming pela Netflix, como um dos principais lançamentos do mês.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

entretenimento edicase cultura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar