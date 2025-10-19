Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de outubro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A semana será marcada por movimento emocional, introspecção e equilíbrio entre razão e sentimento. As cartas indicam um período de autoconhecimento e redirecionamento interno, no qual cada signo será convidado a ouvir a própria intuição e agir de forma mais consciente. Haverá um chamado coletivo para desacelerar, refletir e se reconectar com o que realmente traz propósito e satisfação. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Cavaleiro de Copas A energia será de movimento guiado pelo coração. A carta “Cavaleiro de Copas” inspirará você a seguir seus desejos com paixão e romantismo. Será uma boa semana para declarações, projetos criativos e gestos sinceros. Touro – O Eremita A carta “O Eremita” indica uma semana de introspecção e sabedoria. Tente diminuir o ritmo e buscar respostas dentro de si. Esse momento de recolhimento mostrará com mais clareza o caminho certo a seguir. Gêmeos – Dez de Copas Uma carta de plenitude e harmonia emocional. O “Dez de Copas” indica felicidade no lar, boas conexões e sentimentos sinceros. Tente deixar o coração falar mais alto e celebrar as pequenas alegrias. Câncer – Rei de Ouros A carta “Rei de Ouros” indica uma semana de estabilidade e prosperidade. Os dias favorecerão negócios, segurança financeira e realizações concretas. Busque cuidar do que é seu com sabedoria e generosidade.

Leão – A Temperança A carta “A Temperança” indica a necessidade de equilíbrio e paciência. Procure misturar razão com emoção e agir no tempo certo. A harmonia interior será a chave para transformar desafios em aprendizado. Virgem – Sete de Espadas Haverá necessidade de atenção a planos secretos e pessoas que não mostram tudo o que pensam. A carta “Sete de Espadas” mostra a necessidade de estratégia, prudência e discrição. Nem tudo precisará ser dito — tente observar antes de agir. Libra – O Carro Será o momento de acelerar! A carta “O Carro” indica determinação e domínio da própria vontade. Por isso, tente usar a sua força interior para seguir em frente e vencer os obstáculos. O sucesso dependerá do seu foco.

Escorpião – Dez de Paus Você pode estar carregando mais do que precisa. A carta “Dez de Paus” alerta para o excesso de responsabilidades. Será importante pedir ajuda, delegar tarefas e lembrar que descansar também faz parte da jornada. Sagitário – Três de Ouros O trabalho em equipe e o reconhecimento estarão em destaque. A carta “Três de Ouros” fala sobre progresso por meio da colaboração. Busque compartilhar ideias e aprender com quem caminha ao seu lado. Capricórnio – O Diabo A carta “O Diabo” indica intensidade e desejo. Ela fala sobre tentações, paixões e a importância de dominar seus impulsos. Nesta semana, tente usar essa energia para conquistar, mas sem se aprisionar ao que não lhe faz bem.

Aquário – Quatro de Espadas Será um período de pausa e renovação mental. A carta “Quatro de Espadas” mostra a necessidade de descanso e reflexão antes da próxima etapa. Procure recarregar suas forças e cuidar da sua saúde emocional. Peixes – A Lua A carta “A Lua” desperta a intuição e o mistério. Tente confiar nos sinais e perceber o que está além das aparências. Sonhos e pressentimentos trarão mensagens importantes ao longo da semana. Victor Valentim