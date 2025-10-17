Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de outubro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Libra estará em quadratura com Júpiter e Plutão, indicando a possibilidade de exageros, conflitos e disputas de poder. Diante desse cenário, será importante realizar uma avaliação profunda sobre justiça, acordos e equilíbrio nas relações, assim como evitar decisões impulsivas. Mercúrio em Escorpião formará conjunção com Marte e oposição a Plutão, indicando que a mente tenderá a ficar mais afiada, mas também mais explosiva. Nesse contexto, choques de ideias e revelações inesperadas poderão ocorrer, exigindo controle emocional e clareza nas palavras. Além disso, discussões poderão surgir de forma repentina, especialmente se houver situações mal resolvidas.

Por sua vez, Vênus em Libra sinaliza um momento de diplomacia e conexão com o outro. Haverá oportunidades para equilibrar as relações e buscar clareza e soluções pacíficas. No entanto, será preciso evitar a superficialidade ou o desejo de agradar a todo custo. Além disso, Marte em Escorpião formará conjunção com Mercúrio, indicando foco, intensidade e ações estratégicas. Essa movimentação tenderá a potencializar a coragem para ir a fundo em questões importantes, resolver pendências e enfrentar tabus. Por outro lado, se mal direcionada, poderá provocar disputas mentais, jogos de manipulação e atitudes arriscadas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Você tenderá a sentir a necessidade de rever parcerias e acordos importantes. Questões ligadas à confiança e à intimidade poderão vir à tona, exigindo um posicionamento claro e correto. Nesse contexto, será possível que tensões surjam nas conversas. Portanto, escolha bem as palavras e procure equilibrar o que deseja com o que o outro espera.

As finanças compartilhadas também poderão passar por instabilidades. Diante disso, evite decisões impulsivas e mantenha o controle emocional. Apesar das energias desafiadoras da semana, situações positivas poderão surpreendê-lo(a), especialmente por meio de atitudes inesperadas. Para isso, use sua coragem para transformar aquilo que já não faz sentido em sua vida. Touro Nesta semana, situações do passado tenderão a ressurgir nos relacionamentos. Nesse cenário, a necessidade de harmonia poderá entrar em conflito com as exigências externas ou padrões de controle. Além disso, possivelmente ocorrerão conversas tensas, e alguém próximo o(a) surpreenderá com uma atitude inesperada, desafiando a sua estabilidade emocional. Diante dessas energias, procure manter a calma e entender a fundo o significado das palavras. Ainda no setor afetivo, haverá força nas parcerias, mas também uma certa tensão. Portanto, evite conflitos desnecessários e não insista em manter o que já não funciona. Por fim, o momento favorecerá mudanças na forma de se conectar com o outro. Contudo, precisará se abrir para o novo.

Gêmeos As demandas do trabalho e da rotina exigirão mais de você do que o habitual. A vontade de agradar e manter tudo em ordem poderá causar certo desgaste físico e emocional; por isso, não ignore os sinais do corpo e da mente. No setor afetivo, haverá um clima de tensão, com conversas importantes assumindo um tom mais direto. Além disso, mudanças inesperadas poderão abalar acordos e parcerias. Diante dessas energias, será essencial ouvir com atenção antes de reagir, evitando decisões impulsivas. Em resumo, o período indicará mais força e intensidade nas trocas, mas também o risco de conflitos, caso falte empatia e sensibilidade nas interações. Câncer Você poderá perceber que está sendo mais cobrado(a) do que o habitual, especialmente no ambiente familiar. Além disso, emoções reprimidas poderão surgir, sobretudo em situações envolvendo filhos, afetos ou projetos pessoais. Por outro lado, haverá uma força criativa que favorecerá a expressão autêntica.

Diante dessas energias intensas, será importante ter cuidado com atitudes impulsivas e buscar o equilíbrio entre deveres e prazer. Também será essencial revisar a forma como lida com a rotina e com seus desejos mais íntimos. Leão Ao longo desta semana, as emoções e o ambiente familiar tenderão a ficar mais agitados. Nesse cenário, questões mal resolvidas do passado poderão emergir, exigindo que você enfrente o que for necessário. Também haverá risco de conflitos com pessoas próximas, especialmente se houver tendência a tentar controlar tudo ao seu redor. Além disso, mudanças inesperadas poderão abalar sua sensação de segurança. Por isso, será fundamental ter controle emocional, evitando reações impulsivas diante de provocações. Apesar das energias desafiadoras, será possível transformar padrões antigos de convivência e construir bases mais saudáveis. Para isso, preste atenção à forma como se comunica, pois a gentileza se tornará um diferencial importante.