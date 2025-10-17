Confira a combinação amorosa de Escorpião com os 12 signos / Crédito: EdiCase Astrologia

O signo de Escorpião, no amor, é intenso, profundo e extremamente emocional. Escorpianos vivem os relacionamentos com entrega total e buscam conexões verdadeiras, baseadas na confiança e na lealdade. A paixão faz parte natural da forma como demonstram seus sentimentos, e dificilmente se contentam com algo superficial. No entanto, também mostram um lado reservado, preferindo se abrir apenas quando se sentem seguros com a pessoa amada. “Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma”, diz a astróloga Thaís Mariano.

Quando estão apaixonados, protegem o parceiro com devoção e esperam reciprocidade na mesma medida, valorizando o vínculo e a cumplicidade acima de tudo. “Escorpião é o signo ligado ao sexo, e a sensualidade deles é erótica e profunda. Os escorpianos conquistam o outro por meio do olhar”, afirma. A seguir, Thaís Mariano conta como é a combinação amorosa de Escorpião com os 12 signos. Confira! Escorpião e Áries São dois signos regidos pelo planeta Marte. Possuem aspectos em comum que podem levar a bons momentos juntos ou brigas por poder. Além disso, ambos gostam de liderar. O ariano é impulsivo, inquieto e está sempre atrás de algo novo. Enquanto isso, o escorpiano é mais observador, desconfiado e tem dificuldade para lidar com mudanças que não foram planejadas por ele. Escorpião e Touro Normalmente, há muita atração entre Escorpião e Touro. Ambos são possessivos, ciumentos e teimosos, o que pode gerar muitos conflitos. Em contrapartida, são fiéis, dedicados e persistentes, podendo gerar muita identificação.

Além disso, são opostos complementares e, por isso, têm muito o que aprender juntos. Podem conquistar grandes objetivos nessa parceria, seja ela amorosa ou profissional. Contudo, para que isso ocorra, precisam cultivar a tolerância e o diálogo. Escorpião e Gêmeos Dois signos de personalidades bem diferentes. Enquanto o geminiano prefere muitas informações e conexões ao mesmo tempo, o escorpiano gosta de se aprofundar nos assuntos e nas relações. Caso ambos se dediquem, podem aprender muito juntos. Gêmeos pode ensinar como levar a vida de forma mais leve, já Escorpião pode ensinar sobre a necessidade de profundidade e comprometimento. Escorpião e Câncer Os dois são intensos, emotivos e usam uma armadura para se sentirem protegidos. Pode ser um desafio levar essa relação para frente, a menos que ambos aprendam a ceder. Se conseguirem lidar com esses desafios, podem oferecer apoio mútuo e crescer juntos. Escorpião e Câncer são intuitivos, o que pode tornar a parceria muito sensual e com uma química misteriosa.

Escorpião e Leão Ambos têm necessidade de controle, o que pode gerar grandes conflitos na relação. Não é indicado que trabalhem juntos, pois pode haver disputas de poder, prejudicando os negócios. Além disso, o leonino gosta de se expor, celebrar e de se divertir, enquanto o escorpiano é mais retraído e introspectivo. Por isso, é importante aprenderem a respeitar e a honrar a individualidade do outro. Escorpião e Virgem Os dois costumam ser muito exigentes e autocríticos. Contudo, Virgem tem um senso prático e realista. Isso pode incomodar Escorpião, que é intenso, emotivo e busca por profundidade – características que também incomodam o virginiano. Normalmente, essa relação não apresenta muita sintonia. Todavia, caso ambos se esforcem, podem superar os desafios. Escorpião e Libra É uma relação com chance de dar certo, porém, com alguns desafios no caminho. O libriano tende a ser compreensivo, mas costuma gostar de uma vida social agitada. Por sua vez, o escorpiano é mais reservado. Libra pode ajudar Escorpião a se comunicar mais. Enquanto isso, o escorpiano pode ajudar o libriano a ter mais profundidade nos aprendizados e nas relações.

Escorpião e Escorpião Essa é uma combinação que transborda intensidade e pode gerar muita sintonia e comprometimento. Ao mesmo tempo, pode haver um choque devido às personalidades tão parecidas. Eles veem no outro algo que não gostam em si. Além disso, é uma relação normalmente permeada por ciúmes e disputas de poder. Escorpião e Sagitário A necessidade de liberdade e a busca por expansão de Sagitário pode ser um desafio para Escorpião. Da mesma forma, a possessividade e necessidade de controle do escorpiano pode incomodar bastante o sagitariano. Sendo assim, não existe muita sintonia na relação amorosa. No entanto, como amigos, podem crescer e aprender muito um com o outro. Escorpião e Capricórnio Dois signos com estilos de vida e objetivos bem distintos. Podem fazer uma boa parceria na área profissional, pois são ambiciosos, determinados e estratégicos. Capricórnio pode trazer para Escorpião a força que ele precisa para explorar o seu potencial de criação. Por sua vez, o escorpiano, com sua mente estrategista, pode auxiliar o capricorniano. No campo amoroso, o excesso de crítica de ambos pode atrapalhar a relação.