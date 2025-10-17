5 mitos e verdades sobre manchas nos dentes / Crédito: EdiCase Saude

O sorriso é um dos principais símbolos de confiança. No entanto, segundo levantamento da American Academy of Cosmetic Dentistry, mais de 80% dos adultos afirmam que dentes amarelados impactam diretamente na autoestima. As manchas nos dentes podem ser causadas por alimentos e hábitos no dia a dia. “A cor dos dentes é influenciada por diversos fatores, desde o tipo de alimentação até hábitos diários de higiene e consumo. Existem alimentos e bebidas com alta concentração de pigmentos e substâncias chamadas cromógenos, que se aderem ao esmalte e causam manchas com o tempo, principalmente quando o pH da boca está mais ácido”, explica o dentista Dr. Paulo Yanase, da Oral Sin, rede de clínicas especializadas em implantes dentários.

Conforme o profissional, entender o que realmente provoca as manchas nos dentes é fundamental para manter o sorriso bonito e saudável. Por isso, a seguir, confira os principais mitos e verdades! 1. Café e vinho tinto escurecem os dentes Verdade. Essas bebidas contêm pigmentos que se fixam na superfície do esmalte, especialmente quando consumidas com frequência. O ideal é moderar o consumo e, sempre que possível, enxaguar a boca com água após a ingestão. 2. Frutas ácidas, como limão e abacaxi, ajudam a clarear os dentes Mito. Apesar da sensação momentânea de limpeza, o ácido presente nessas frutas pode corroer a camada superficial do esmalte, deixando os dentes mais sensíveis e suscetíveis ao aparecimento de manchas. O consumo deve ser moderado e, sempre que possível, seguido de um enxágue com água. 3. O tabagismo escurece os dentes Verdade. A nicotina e o alcatrão presentes no cigarro se aderem ao esmalte, formando manchas amareladas ou acastanhadas que são difíceis de remover apenas com escovação.

4. Escovar os dentes logo após tomar café, vinho ou refrigerante evita manchas Mito. Após o consumo de bebidas ácidas, o esmalte dental fica temporariamente amolecido, e a escovação nesse momento pode causar desgaste. O ideal é esperar cerca de 30 minutos ou apenas enxaguar a boca com água para neutralizar o pH. 5. Receitas caseiras com limão, bicarbonato ou carvão clareiam os dentes com segurança Mito. Esses métodos podem parecer inofensivos, mas causam desgaste e sensibilidade. Usar substâncias abrasivas ou ácidas diretamente nos dentes é extremamente prejudicial. “O clareamento dental supervisionado e a limpeza realizada no consultório são procedimentos seguros e eficazes para remover pigmentos e restaurar a tonalidade natural dos dentes”, explica o Dr. Paulo Yanase. Prevenindo manchas nos dentes Segundo o dentista, a prevenção é o melhor caminho para evitar as manchas nos dentes. “Escovar os dentes ao menos três vezes ao dia com creme dental fluoretado, usar fio dental diariamente e visitar o dentista regularmente são hábitos simples que fazem toda a diferença para proteger o esmalte”, finaliza.