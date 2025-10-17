10 atitudes simples para manter a saúde dos olhos ao longo da vida / Crédito: EdiCase Saude

A saúde ocular merece tanta atenção quanto qualquer outro aspecto do corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum grau de deficiência visual ou cegueira, sendo que pelo menos 1 bilhão desses casos poderiam ser evitados ou tratados. No Brasil, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) estima que cerca de 35 milhões de pessoas convivam com algum problema na saúde dos olhos. “A capacidade visual é um dos sentidos mais importantes para a nossa qualidade de vida, e cuidar dela deve ser um compromisso ao longo de toda trajetória. Prevenção e acompanhamento médico são fundamentais para evitar doenças que podem levar à perda irreversível da visão”, destaca o oftalmologista Dr. Victor Massote, vice-diretor clínico do OCULARE Hospital de Oftalmologia.

Atenção com a saúde ocular na maturidade Com o aumento da longevidade, cresce também a incidência de doenças relacionadas ao envelhecimento ocular, como catarata, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e presbiopia. Até 2050, conforme dados da OMS, a população idosa no Brasil deve mais que dobrar, reforçando a importância de adotar cuidados preventivos durante a maturidade. Outro ponto de atenção é que muitas doenças oculares graves se desenvolvem de forma silenciosa. O glaucoma, por exemplo, não apresenta sintomas iniciais e pode levar à perda irreversível da visão se não for diagnosticado precocemente. Já a retinopatia diabética, segundo informações do Ministério da Saúde (MS), afeta até 1 em cada 3 pessoas com diabetes e é uma das principais causas de cegueira em adultos. Atitudes para preservar a visão Para lembrar a importância do cuidado contínuo com os olhos, a seguir, confira 10 atitudes simples que podem ajudar a preservar a visão ao longo dos anos: 1. Consulte regularmente o oftalmologista Exames de rotina permitem identificar doenças em estágios iniciais. Por isso, consulte regularmente o oftalmologista.

2. Use óculos escuros com proteção UV A radiação solar pode acelerar o envelhecimento ocular e causar catarata ou degeneração macular. Por isso, use óculos escuros com proteção ultravioleta (UV). 3. Mantenha uma alimentação equilibrada Nutrientes como vitamina A, C, E, zinco e ômega-3 contribuem para a saúde dos olhos. Por isso, invista em uma alimentação equilibrada. 4. Evite o cigarro e exposição contínua a fogão de lenha O tabagismo está ligado a doenças graves como degeneração macular e catarata precoce. Já a exposição prolongada à fumaça pode causar diversos problemas de saúde, inclusive o agravamento de doenças oculares.

5. Faça pausas no uso de telas A regra 20-20-20 (a cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés/6 metros de distância por 20 segundos) ajuda a prevenir a fadiga ocular digital. 6. Não esfregue os olhos O hábito de esfregar os olhos pode causar lesões, alergias e até agravar doenças como o ceratocone. 7. Use iluminação adequada Ler e trabalhar em ambientes bem iluminados reduz o esforço ocular.

8. Cuidado com as lentes de contato Higienize corretamente as lentes de contato e nunca durma com elas. Cuidados de limpeza e tempo de uso evitam infecções sérias. 9. Pratique atividade física regularmente: Exercícios ajudam na circulação e reduzem o risco de doenças sistêmicas que afetam os olhos, como diabetes e hipertensão. 10. Proteja os olhos em atividades de risco O uso de óculos de proteção em esportes ou no trabalho previne acidentes oculares.