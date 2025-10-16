5 alimentos para evitar o consumo na rotina / Crédito: EdiCase Saude

O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode trazer mais malefícios ao organismo do que prazer momentâneo. Esses produtos sobrecarregam o corpo e prejudicam o funcionamento do metabolismo, favorecendo o surgimento de doenças crônicas. Por isso, escolher conscientemente o que colocar no prato é essencial para preservar a saúde, garantir energia e manter o equilíbrio a longo prazo. Segundo a nutricionista Jessica Felipe, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, produtos ultraprocessados como macarrão instantâneo, salsicha, hambúrguer industrializado, refrigerante e embutidos apresentam uma combinação prejudicial de sódio, gorduras saturadas, açúcares e aditivos químicos.

“O consumo frequente desses alimentos aumenta o risco de obesidade, diabetes, hipertensão, alterações hormonais e inflamação crônica, além de prejudicar a microbiota intestinal, que é essencial para a saúde imunológica e metabólica do corpo”, alerta. Abaixo, a nutricionista explica como o consumo excessivo de certos alimentos podem prejudicar a saúde. Confira! 1. Macarrão instantâneo O macarrão instantâneo contém grande quantidade de sódio e conservantes que, em excesso, podem sobrecarregar os rins e aumentar a pressão arterial. 2. Salsichas e outros alimentos embutidos As salsichas e outros alimentos embutidos têm nitritos e nitratos, que no organismo podem se transformar em compostos potencialmente cancerígenos, aumentando o risco de câncer colorretal e outras doenças.

3. Hambúrgueres industrializados Hambúrgueres industrializados combinam calorias excessivas, gorduras saturadas e aditivos químicos, favorecendo obesidade, resistência à insulina e doenças cardiovasculares. 4. Refrigerantes e bebidas açucaradas Refrigerantes e bebidas açucaradas são ricos em açúcares simples, que elevam rapidamente a glicemia, estimulam inflamação e podem levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 e ao aumento do risco de doenças metabólicas. 5. Churrasco O consumo frequente e em excesso de churrasco também não é benéfico para a saúde. “Embora culturalmente popular, o preparo da carne em altas temperaturas ou sobre brasas diretas gera compostos cancerígenos, como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) e aminas heterocíclicas (AHCs). Esses compostos aumentam o risco de câncer de cólon, pâncreas, próstata e, quando consumidos em excesso, podem causar inflamação sistêmica e acelerar processos de envelhecimento celular”, explica a professora de Nutrição.