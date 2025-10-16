3 dicas para uma alimentação mais equilibrada e sustentável / Crédito: EdiCase Saude

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, sigla do inglês Food and Agriculture Organization) para chamar atenção à importância de uma dieta equilibrada e sustentável. Em 2025, a campanha reforça a urgência de repensar nossos hábitos diante do aumento das doenças crônicas, do desperdício e dos impactos ambientais gerados pelo modo como produzimos e consumimos alimentos. Segundo dados da FAO, cerca de 2,4 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso regular a alimentos nutritivos, enquanto o Brasil desperdiça mais de 27 milhões de toneladas de comida por ano. Esses números mostram que a alimentação vai muito além do prato — é um ato de consciência, saúde e responsabilidade social.

“Alimentar-se bem é um gesto diário de autocuidado, mas também um compromisso coletivo. Quando escolhemos o que colocamos à mesa, estamos decidindo não só sobre a nossa saúde, mas também sobre o impacto que causamos no planeta”, afirma a nutricionista Clariana Colaço. A profissional reforça que o Dia Mundial da Alimentação é uma oportunidade de repensar não apenas o que comemos, mas como nos relacionamos com a comida, e pequenas atitudes fazem toda a diferença. Veja a seguir! 1. Prefira o natural ao industrializado Ao falar sobre escolhas alimentares mais conscientes, Clariana Colaço destaca a importância de priorizar alimentos naturais e variados no dia a dia. “Quanto mais colorido e fresco for o seu prato, mais nutrientes e menos aditivos químicos você consome. Opte por alimentos minimamente processados e reduza produtos ultraprocessados, que costumam conter excesso de sódio, açúcares e gorduras ruins”, orienta. 2. Pratique o comer intuitivo e com atenção plena Respeitar os sinais de fome e saciedade ajuda o corpo a equilibrar naturalmente o que precisa. “Comer com pressa e distraído faz com que percamos a conexão com o prazer e o propósito da alimentação”, explica a nutricionista.