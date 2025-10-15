Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 sucos para ajudar a fortalecer a imunidade

Veja como preparar receitas de bebidas que ajudam a proteger o corpo de doenças
Autor Redação EdiCase
É fundamental cuidar da alimentação para fortalecer a imunidade e prevenir as doenças respiratórias. Uma estratégia eficaz para isso é incluir sucos feitos de frutas e vegetais na dieta diária. Isso porque eles são ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na proteção contra infecções respiratórias.

A seguir, confira como preparar 7 sucos para ajudar a fortalecer a imunidade!

Suco de beterraba com laranja

Ingredientes

  • 2 beterrabas descascadas e picadas
  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 700 ml de suco de laranja
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo.

Suco de abacaxi com cenoura e gengibre

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 3 fatias de abacaxi descascadas e picadas
  • 4 fatias finas de gengibre
  • 500 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo.

Suco de couve com abacaxi

Ingredientes

  • 3 folhas de couve picadas
  • 2 fatias de abacaxi descascadas e picadas
  • 350 ml de água de coco gelada
  • 3 folhas de hortelã

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de goiaba com limão

Ingredientes

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de acerola com gengibre

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de acerola madura
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 500 ml de água gelada
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque as frutas no liquidificador com a água e o gengibre ralado. Bata por cerca de 1 minuto, apenas o suficiente para triturar bem as frutas. Coe o suco em uma peneira fina, pressionando com uma colher para extrair todo o líquido. Adoce com mel e sirva imediatamente.

Suco de frutas cítricas

Ingredientes

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Sirva com as pedras de gelo.

Suco de carambola com kiwi e hortelã

Ingredientes

  • 3 carambolas maduras
  • 2 kiwis descascados e picados
  • 5 folhas de hortelã
  • 250 ml de água gelada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

