7 sucos para ajudar a fortalecer a imunidade / Crédito: EdiCase Culinaria

É fundamental cuidar da alimentação para fortalecer a imunidade e prevenir as doenças respiratórias. Uma estratégia eficaz para isso é incluir sucos feitos de frutas e vegetais na dieta diária. Isso porque eles são ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na proteção contra infecções respiratórias. A seguir, confira como preparar 7 sucos para ajudar a fortalecer a imunidade!

Suco de beterraba com laranja Ingredientes 2 beterrabas descascadas e picadas

2 maçãs sem sementes e picadas

2 cenouras descascadas e picadas

700 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo. Suco de abacaxi com cenoura e gengibre Ingredientes 2 cenouras descascadas e picadas

3 fatias de abacaxi descascadas e picadas

4 fatias finas de gengibre

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo. Suco de couve com abacaxi Ingredientes 3 folhas de couve picadas

2 fatias de abacaxi descascadas e picadas

descascadas e picadas 350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã Modo de preparo No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida. Suco de goiaba com limão Ingredientes 8 goiabas picadas

400 ml de água de coco gelada

Suco de 1 limão Modo de preparo No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.