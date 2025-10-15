10 dicas para proteger as crianças da gripe na primavera / Crédito: EdiCase Saude

Na primavera, há um aumento nos casos de gripe (influenza) em crianças. Isso porque há uma conjunção de fatores que favorecem a disseminação dos vírus respiratórios: tempo seco, mudanças bruscas de temperatura e o contato intenso entre as crianças nas escolas e atividades em grupo. “Esta época do ano (setembro e outubro) representa um segundo pico de incidência da doença, menor do que o registrado no outono, mas ainda preocupante”, explica a Dra. Luciana Becker Mau, infectologista pediátrica do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or.

Sintomas da gripe em crianças A gripe é uma infecção viral aguda das vias respiratórias, causada pelos vírus influenza, e pode provocar sintomas como febre, tosse, dor no corpo, cansaço e congestão nasal. Embora muitos casos sejam leves, é importante redobrar a atenção aos sinais de alerta. “Os pais devem procurar atendimento médico se a criança apresentar queda do estado geral mesmo após o uso de medicamentos, dificuldade para respirar ou febre persistente por mais de três dias”, orienta a Dra. Luciana Becker Mau. Prevenindo a gripe em crianças A prevenção é a principal forma de conter a propagação da influenza e de outras infecções respiratórias. “A gripe pode parecer simples, mas, principalmente em crianças pequenas, pode evoluir rapidamente. Cuidar da higiene, do isolamento e da vacinação é essencial”, ressalta a infectologista do Vila Nova Star. Abaixo, a especialista destaca algumas medidas fundamentais para proteger as crianças da gripe: