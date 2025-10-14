5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro / Crédito: Edicase Entretenimento

Os filmes que estreiam no cinema nesta semana misturam sensibilidade, humor e boas surpresas. São produções que exploram diferentes realidades e prometem agradar tanto quem busca leveza quanto quem prefere narrativas mais densas. Se você é do time que adora acompanhar o que há de novo nas telonas, veja os 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. A Palavra (16/10) Dirigido e roteirizado por Guilherme de Almeida Prado, o drama acompanha uma jornalista determinada a investigar Elias, homem conhecido por realizar supostos milagres no Nordeste brasileiro. Ao tentar revelar seus segredos, ela se depara com questões que desafiam suas próprias convicções e crenças. No percurso entre o ceticismo e a fé, a narrativa mostra como a busca pela verdade pode transformar quem a persegue. A produção brasileira propõe um olhar simbólico sobre espiritualidade, ética e o poder das histórias que moldam nossa visão de mundo. 2. Entre Penas e Bicadas (16/10) A animação dirigida por Dong Long e Nigel W. Tierney apresenta Goldbeak, uma jovem águia criada por uma família de galinhas após perder os pais. Em meio a sentimentos de inadequação, ele parte em uma jornada para descobrir suas origens e compreender seu verdadeiro lugar no mundo. Entre lições sobre coragem e pertencimento, a trama destaca o valor das diferenças e a força dos vínculos que ultrapassam a biologia. Uma aventura leve e emocionante que reforça a importância da empatia e da aceitação.

3. Eu e Meu Avô Nihonjin (16/10) Com direção de Célia Catunda e roteiro de Rita Catunda, a animação brasileira “Eu e Meu Avô Nihonjin” apresenta a delicada jornada de Noboru, um garoto de dez anos curioso sobre as origens de sua família. Ao tentar compreender sua descendência japonesa, ele busca respostas em conversas com o avô — um homem silencioso, que evita revisitar o passado. O encontro entre gerações revela memórias, afetos e conflitos culturais que atravessam o tempo. Em traços feitos à mão e inspirados na estética dos animes, a obra mistura emoção e sensibilidade ao abordar temas como identidade, pertencimento e o elo entre raízes e futuro. 4. O Bom Bandido (16/10) Inspirado em uma história real, o longa de Derek Cianfrance acompanha Jeffrey Manchester, ex-soldado que recorre a pequenos furtos para sustentar a família e acaba preso após um assalto frustrado. Ao escapar, tenta reconstruir a vida enquanto se esconde em uma loja de brinquedos e se envolve com Leigh, uma funcionária local.