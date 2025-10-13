7 receitas ricas em proteínas para começar bem a semana / Crédito: EdiCase Culinaria

Para quem busca uma alimentação equilibrada e cheia de energia, começar a semana com refeições ricas em proteínas pode fazer toda a diferença. Isso porque esses nutrientes são essenciais para a construção e reparação dos tecidos, além de proporcionar saciedade e ajudar no ganho de massa muscular. A seguir, confira 7 receitas ricas em proteínas para começar bem a semana!

Torta de brócolis com aveia Ingredientes 1 gema de ovo

2 claras de ovo batidas em ponto de neve

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1 xícara de chá de floretes de brócolis picados

1 colher de sobremesa de farelo de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as claras em neve e o fermento químico, e misture até ficar homogêneo. Adicione as claras em neve e o fermento e mexa delicadamente para incorporar. Transfira para um refratário untado com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida. Almôndega de carne Ingredientes 500 g de carne moída

100 g de farelo de aveia

2 ovos

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

340 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate, e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Cubra com o molho de tomate e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida. Salada de rúcula com quinoa e cogumelo Ingredientes 1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1 pepino descascado e picado

8 tomates-cerejas cortados ao meio

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

300 g de cogumelo Paris fatiado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

Sal e folhas de rúcula a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a manteiga e derreta. Junte o cogumelo, o açúcar e o sal e refogue até dourar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar. Tempere com sal e azeite e sirva em seguida. Panqueca de lentilha recheada com espinafre e ricota Ingredientes 1 dente de alho descascado e picado

200 ml de leite desnatado

1 ovo

10 colheres de sopa de farinha de lentilha

150 g de ricota amassada

amassada 1 1/2 xícara de chá de espinafre

Azeite, sal e noz-moscada em pó a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite, a farinha de lentilha, o ovo e o sal e bata até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela, espalhe e cozinhe até soltar do fundo da panela. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre, o sal e a noz-moscada e refogue até murchar. Acrescente a ricota e misture. Recheie as massas de panqueca e enrole. Sirva em seguida. Tofu com vegetais Ingredientes 500 g de tofu cortado em cubos

3 colheres de sopa de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de azeite

2 cenouras descascadas e raladas

1 xícara de chá de vagem picada

picada 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha picada e gergelim torrado a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, passe o tofu e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha o tofu na panela e frite até dourar. Após, retire, disponha em um recipiente com papel-toalha e reserve. Na mesma panela, coloque os vegetais e frite até ficarem crocantes. Coloque em um recipiente, adicione o tofu e os demais ingredientes e mexa para incorporar. Sirva em seguida. Hambúrguer de frango com aveia Ingredientes 350 g de peito de frango moído

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em um processador de alimentos, coloque o frango, a cebola, o alho e a cebolinha e bata até incorporar. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.