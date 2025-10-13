5 tendências de unhas para a primavera / Crédito: EdiCase Beleza

Na primavera, além do guarda-roupa, as unhas também entram em cena como protagonistas da estação, refletindo o frescor e a leveza típicos desse período. Essa combinação entre beleza e expressão pessoal transforma as unhas em um verdadeiro acessório de moda, que acompanha o clima de renovação e energia da temporada. Segundo Eduarda Berkowitz, fundadora da esmalteria PALM Nail Bar, no Rio de Janeiro, as apostas para a temporada incluem desde tons intensos até cores suaves, combinados com efeitos modernos e nail arts inspiradas em estampas que estão em alta na estação.

Abaixo, a profissional detalha as 5 tendências de unhas para a primavera. Confira! 1. Tons da estação A primavera traz uma cartela de cores que transita entre a suavidade e a intensidade. Tons pastéis, como verde-pistache, azul-bebê e lavanda, dividem espaço com o vibrante vermelho-tomate, que aparece como um dos destaques da estação. 2. Aura nail Febre entre as apaixonadas por nail art, a aura nail se destaca pelo círculo esfumado no centro das unhas, criando um efeito expansivo que remete a campos energéticos. A técnica pode ser feita com airbrush ou até adaptada com esponjas e sombras, ideal para quem não tem o equipamento profissional. “A versatilidade da aura nail permite brincar com tons vibrantes, pastéis ou metálicos, de acordo com o estilo e o efeito desejado”, explica Eduarda Berkowitz. 3. Baby boomer Releitura moderna da clássica francesinha, o degradê nas pontas das unhas traz leveza e delicadeza. Feita com a técnica de airbrush, a proposta combina a elegância atemporal com um toque contemporâneo, resultando em um visual sofisticado e romântico.

4. Efeito perolado As unhas peroladas ganham ainda mais destaque na primavera. O efeito pode ser feito com o pó sereia, com a vantagem de atingir um resultado mais limpo e espelhado. O produto pode ser aplicado em cima de qualquer tonalidade de esmalte, permitindo criar perolados em diversos tons. 5. Polka dots A clássica estampa de bolinhas voltou com força total! Recentemente, nomes como Kylie Jenner, Sabrina Carpenter e Dua Lipa mostraram que o poá também pode brilhar nas unhas. E não faltam inspirações para aderir à tendência. “A parte mais divertida é poder brincar com o que está em alta e traduzir para o seu estilo. Já reproduzimos desde a versão mais minimalista até designs autênticos que misturam técnicas e exploram diferentes cores e tamanhos”, destaca Eduarda Berkowitz. Com tantas inspirações, fica fácil manter as unhas no clima da estação. Basta escolher a tendência que mais combina com você e apostar sem medo.