5 benefícios da planta andiroba para a saúde / Crédito: EdiCase Saude

Originária da floresta amazônica, a andiroba (Carapa guianensis) é uma árvore típica das regiões tropicais do Brasil e de países como Guiana, Venezuela e Colômbia. Suas sementes produzem um óleo de aroma marcante e sabor amargo, usado há séculos por comunidades amazônicas para aliviar dores, inflamações e irritações na pele. Além do uso tradicional, a planta tem propriedades que vão desde a ação anti-inflamatória até o potencial cicatrizante e repelente natural. A seguir, confira 5 benefícios da andiroba para a saúde!

1. Seu óleo é um repelente natural contra mosquitos O óleo de andiroba é amplamente reconhecido por sua capacidade de afastar mosquitos transmissores de doenças como dengue e malária. Rico em substâncias amargas e voláteis que repelem insetos naturalmente, ele se tornou base de diversos repelentes naturais e sustentáveis. O Ministério da Saúde, inclusive, em seu material intitulado “Informações Sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS: Carapa guianensis Aubl. Meliaceae – Andiroba“, reconhece o óleo como possuidor de propriedades fitoterápicas, destacando sua ação repelente. 2. Seu óleo estimula a produção natural de colágeno na pele O estudo “Collagen Synthesis-Promoting Effects of Andiroba Oil and its Limonoid Constituents in Normal Human Dermal Fibroblasts”, publicado no Journal of Oleo Science, investigou como o óleo de andiroba age nas células da pele humana. A pesquisa foi conduzida por cientistas que analisaram fibroblastos — células responsáveis pela produção de colágeno — expostos ao óleo e a dez compostos ativos extraídos dele, conhecidos como limonoides. Os resultados mostraram que sete desses compostos, especialmente o gedunim e seus derivados, aumentaram de forma significativa a síntese de colágeno, sem causar toxicidade celular. Isso indica que o óleo de andiroba pode ajudar na regeneração e firmeza da pele, contribuindo para retardar os sinais do envelhecimento e melhorar a elasticidade cutânea de forma natural.

3. Tem ação antibacteriana contra infecções de canal O estudo “Antibacterial Activity of Phytochemical Extracts and Endophytic Fungi of Carapa guianensis Against Enterococcus faecalis in Endodontic Infections – An In Vitro Study”, publicado no The Open Dentistry Journal, testou em laboratório (metodologia in vitro) extratos de folhas e caules de andiroba, além de metabólitos de um fungo ligado à planta, contra a bactéria Enterococcus faecalis — microrganismo frequentemente envolvido em falhas de tratamento de canal. Os resultados mostraram que todos os extratos avaliados inibiram o crescimento da E. faecalis. Em linguagem direta: os componentes da andiroba mostraram potência para “limpar” bactérias resistentes em cenários que simulam o interior do dente. Embora promissor como base para futuras formulações odontológicas, trata-se de estudo de laboratório; portanto, são necessários ensaios clínicos para confirmar eficácia e segurança no uso em pacientes. 4. Apresenta efeito antialérgico O estudo “Modulation of T lymphocyte and eosinophil functions in vitro by natural tetranortriterpenoids isolated from Carapa guianensis Aublet”, publicado no International Immunopharmacology, testou em laboratório (metodologia in vitro) compostos da andiroba em células do sistema imunológico ligadas à alergia: linfócitos T e eosinófilos.

Os resultados mostraram que esses compostos diminuem a ativação dos linfócitos T e reduzem a “atração” e a adesão dos eosinófilos, o que significa menos liberação de substâncias inflamatórias. Em termos práticos, isso aponta potencial para aliviar sintomas de alergias e inflamações. Como os testes foram feitos em culturas de células, mais pesquisas são importantes para confirmar a eficácia e o uso seguro em pessoas. 5. Seu óleo ajuda a aliviar dores reumáticas e articulares O óleo de andiroba é amplamente usado na medicina popular para reduzir dores causadas por reumatismo e artrite, e há fundamentos biológicos que explicam parte desse efeito. Ele contém limonoides, ácidos graxos e triterpenos com ação anti-inflamatória e analgésica, capazes de diminuir a produção de substâncias envolvidas na dor e na inflamação, como as prostaglandinas. Essa combinação ajuda a aliviar o inchaço e a rigidez nas articulações, o que pode trazer conforto temporário. É importante salientar que o óleo pode ajudar a aliviar sintomas, mas não substitui medicamentos ou acompanhamento médico. Seu uso é mais indicado como complemento tópico — em forma de pomadas ou massagens — para ajudar na sensação de alívio, e não como tratamento principal.