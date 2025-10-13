3 receitas incríveis com leite de coco / Crédito: EdiCase Culinaria

Versátil e aromático, o leite de coco confere personalidade e um sabor inconfundível às receitas. Símbolo da cozinha brasileira, ele acrescenta cremosidade e um toque tropical que enriquece cada criação. Com sua presença marcante, transforma preparos comuns em combinações cheias de identidade e encanto regional. A seguir, veja 3 receitas incríveis com leite de coco da Chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry!

Arroz de pirarucu e frutos do mar cozido no caldo da moqueca de banana-da-terra Um arroz perfumado, saboroso e com toque brasileiro da banana-da-terra. As lascas de peixe se misturam ao aroma do leite de coco e azeite de dendê, sem deixar o arroz muito úmido, mas com um sabor surpreendente e irresistível para os amantes de frutos do mar. Ingredientes Arroz 500 g de arroz parboilizado

300 g de pirarucu

2 cebolas picadas

4 tomates sem sementes e picados

4 dentes de alho triturados

400 ml de caldo de camarão

500 g de lula em anéis

500 g de camarão-rosa limpo

500 g de mexilhões limpos

Azeite, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Caldo da moqueca de banana-da-terra 100 g de tilápia cortada em cubos

4 camarões limpos cortados em cubos

100 ml de caldo de camarão ou de peixe

1/2 cebola picada

2 tomates italianos picados

2 dentes de alho picados

1/2 pimenta dedo-de-moça picada

1/2 pimentão amarelo picado

20 ml de azeite de dendê

50 ml de leite de coco

2 bananas-da-terra bem maduras

bem maduras Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Caldo da moqueca de banana-da-terra

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o pimentão e a pimenta dedo-de-moça. Acrescente o caldo de peixe ou camarão e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Acrescente o leite de coco, o coentro e a banana-da-terra, deixando cozinhar por 5 minutos. Após, processe até formar um caldo uniforme. Reserve. Arroz Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e sele os camarões por 4 minutos e reserve. Na mesma panela, refogue o alho e a cebola. Adicione a lula, os mexilhões e o pirarucu, sem mexer muito. Acrescente o arroz, envolva bem os ingredientes. Adicione o tomate e parte do caldo da moqueca, reservando o restante. Quando o arroz estiver no meio da cocção, adicione os camarões e mexa. Finalize com cheiro-verde e tampe a panela por 5 minutos. Sirva em seguida.

Ensopado de camarão no abacaxi com arroz de coco e couve crispy Um prato tropical e sofisticado: camarões e chuchu delicadamente refogados, servidos dentro do abacaxi, acompanhados de arroz cremoso de coco e couve crispy crocante. Uma explosão de sabores e texturas. Ingredientes Ensopado de camarão 4 chuchus cortados em cubos

700 g de camarão descascado e limpo

descascado e limpo 4 tomates sem pele, sem sementes e cortados em cubos

4 dentes de alho picados

2 cebolas pequenas picadas

100 g de ervas frescas (coentro, cebolinha, salsinha)

Suco de 1 limão

50 ml de azeite

2 pimentas dedo-de-moça sem sementes e cortadas em fatias

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 abacaxi

Água para cozinhar Arroz de coco

1 colher de sopa de óleo

1 cebola média picada

1 xícara de chá de arroz

100 ml de leite de coco

600 ml de água

200 g de coco ralado

Sal a gosto Couve crispy 1 maço grande de couve-manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de óleo (para fritura) Modo de preparo Ensopado de camarão Em uma tigela, tempere os camarões com sal, limão e pimenta-do-reino. Grelhe os camarões por 2 minutos em uma panela em fogo médio e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho, adicione o tomate, as ervas e a pimenta dedo-de-moça, deixando ferver por 5-6 minutos. Acrescente os camarões e os chuchus, adicionando 1/4 de xícara de chá de água, e cozinhe até os camarões ficarem al dente. Corte o abacaxi ao meio no sentido do comprimento, retire a polpa e misture parte dela ao ensopado, depois coloque o restante dentro do abacaxi. Finalize com salsinha ou coentro. Reserve.