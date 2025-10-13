Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

3 receitas incríveis com leite de coco 

Aprenda a preparar pratos com esse ingrediente símbolo da culinária brasileira
Versátil e aromático, o leite de coco confere personalidade e um sabor inconfundível às receitas. Símbolo da cozinha brasileira, ele acrescenta cremosidade e um toque tropical que enriquece cada criação. Com sua presença marcante, transforma preparos comuns em combinações cheias de identidade e encanto regional.

A seguir, veja 3 receitas incríveis com leite de coco da Chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry!

Arroz de pirarucu e frutos do mar cozido no caldo da moqueca de banana-da-terra

Um arroz perfumado, saboroso e com toque brasileiro da banana-da-terra. As lascas de peixe se misturam ao aroma do leite de coco e azeite de dendê, sem deixar o arroz muito úmido, mas com um sabor surpreendente e irresistível para os amantes de frutos do mar.

Ingredientes

Arroz

  • 500 g de arroz parboilizado
  • 300 g de pirarucu
  • 2 cebolas picadas
  • 4 tomates sem sementes e picados
  • 4 dentes de alho triturados
  • 400 ml de caldo de camarão
  • 500 g de lula em anéis
  • 500 g de camarão-rosa limpo
  • 500 g de mexilhões limpos
  • Azeite, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Caldo da moqueca de banana-da-terra

  • 100 g de tilápia cortada em cubos
  • 4 camarões limpos cortados em cubos
  • 100 ml de caldo de camarão ou de peixe
  • 1/2 cebola picada
  • 2 tomates italianos picados
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça picada
  • 1/2 pimentão amarelo picado
  • 20 ml de azeite de dendê
  • 50 ml de leite de coco
  • 2 bananas-da-terra bem maduras
  • Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Caldo da moqueca de banana-da-terra

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o pimentão e a pimenta dedo-de-moça. Acrescente o caldo de peixe ou camarão e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Acrescente o leite de coco, o coentro e a banana-da-terra, deixando cozinhar por 5 minutos. Após, processe até formar um caldo uniforme. Reserve.

Arroz

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e sele os camarões por 4 minutos e reserve. Na mesma panela, refogue o alho e a cebola. Adicione a lula, os mexilhões e o pirarucu, sem mexer muito. Acrescente o arroz, envolva bem os ingredientes. Adicione o tomate e parte do caldo da moqueca, reservando o restante. Quando o arroz estiver no meio da cocção, adicione os camarões e mexa. Finalize com cheiro-verde e tampe a panela por 5 minutos. Sirva em seguida.

Ensopado de camarão no abacaxi com arroz de coco e couve crispy

Um prato tropical e sofisticado: camarões e chuchu delicadamente refogados, servidos dentro do abacaxi, acompanhados de arroz cremoso de coco e couve crispy crocante. Uma explosão de sabores e texturas.

Ingredientes

Ensopado de camarão

  • 4 chuchus cortados em cubos
  • 700 g de camarão descascado e limpo
  • 4 tomates sem pele, sem sementes e cortados em cubos
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 cebolas pequenas picadas
  • 100 g de ervas frescas (coentro, cebolinha, salsinha)
  • Suco de 1 limão
  • 50 ml de azeite
  • 2 pimentas dedo-de-moça sem sementes e cortadas em fatias
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 abacaxi
  • Água para cozinhar

Arroz de coco

  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 cebola média picada
  • 1 xícara de chá de arroz
  • 100 ml de leite de coco
  • 600 ml de água
  • 200 g de coco ralado
  • Sal a gosto

Couve crispy

  • 1 maço grande de couve-manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de óleo (para fritura)

Modo de preparo

Ensopado de camarão

Em uma tigela, tempere os camarões com sal, limão e pimenta-do-reino. Grelhe os camarões por 2 minutos em uma panela em fogo médio e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho, adicione o tomate, as ervas e a pimenta dedo-de-moça, deixando ferver por 5-6 minutos. Acrescente os camarões e os chuchus, adicionando 1/4 de xícara de chá de água, e cozinhe até os camarões ficarem al dente. Corte o abacaxi ao meio no sentido do comprimento, retire a polpa e misture parte dela ao ensopado, depois coloque o restante dentro do abacaxi. Finalize com salsinha ou coentro. Reserve.

Arroz de coco

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o arroz. Adicione a água e o sal. Depois acrescente o leite de coco e finalize com o coco ralado. Reserve.

Couve crispy

Lave, seque e corte a couve em tiras finas, tempere e prepare de três formas: air fryer (180 °C, 8 minutos), frita (até dourar) ou forno (180 °C, 10 minutos). Monte uma camada de couve crispy no prato, adicione o arroz de coco e sirva com o ensopado de camarão no abacaxi.

Moqueca de peixe branco com arroz cremoso de coco

Clássico da culinária brasileira, preparado com peixe branco, pimentões, tomate e leite de coco, acompanhado de arroz cremoso que valoriza a suavidade e o aroma do coco. Um prato reconfortante e cheio de sabor.

Ingredientes

Moqueca de peixe branco

  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 kg de peixe branco
  • 500 g de tomate picado
  • 1 pimentão verde picado
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 500 ml de leite de coco
  • 1 maço de coentro picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-preta moída a gosto

Arroz de coco cremoso

  • 400 g de arroz branco
  • 60 ml de óleo
  • 500 ml de água
  • 300 ml de leite de coco
  • 2 cebolas picadas
  • Lascas de coco para decorar

Modo de preparo

Moqueca de peixe branco

Em uma tigela, tempere o peixe com sal e a pimenta-preta e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a cebola e o alho e deixe refogar por 3 minutos. Junte o tomate e os pimentões, deixando cozinhar por mais 5 minutos. Junte o leite de coco e o peixe e deixe ferver em fogo baixo por 15 minutos, ou até o peixe cozinhar. Por fim, junte todos os ingredientes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Arroz de coco cremoso

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o arroz e misture bem. Coloque o sal, a água e o leite de coco e cozinhe por 18 minutos. Sirva com a moqueca e decore com as lascas de coco.

Por Gabriela Andrade

