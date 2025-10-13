3 doenças causadas pelo contato com a água da chuva / Crédito: EdiCase Saude

O contato com a água da chuva pode representar riscos à saúde, causando doenças, especialmente quando ela entra em contato direto com a pele. Isso ocorre porque pode estar contaminada por microrganismos, resíduos químicos, sujeira acumulada nas superfícies e até esgoto, dependendo do local onde se acumula. A seguir, confira 3 doenças que podem ser causadas pelo contato com a água da chuva!

1. Leptospirose Segundo o dermatologista Dr. José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, a água parada da chuva é um ambiente propício para microrganismos e pode conter urina de animais infectados, especialmente ratos. “A exposição à água contaminada pode causar doenças graves, como a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato. Trata-se de uma infecção sistêmica que compromete vários órgãos e, em casos mais severos, pode levar à morte”, explica. 2. Hepatites virais O médico também alerta para o risco de hepatites virais, que podem ser adquiridas pelo contato da pele lesionada com a água suja. “Esses vírus têm capacidade de penetrar por pequenas feridas e causar inflamações graves no fígado, um órgão essencial para o funcionamento do corpo humano”, ressalta o dermatologista. 3. Dermatites infecciosas Além das doenças sistêmicas, o contato com água contaminada pode afetar diretamente a pele. Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, bactérias presentes nessas poças favorecem o surgimento de dermatites infecciosas, que podem evoluir para quadros mais sérios, como a erisipela, uma infecção cutânea profunda e dolorosa.