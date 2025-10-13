3 decretos proféticos poderosos para atrair dinheiro / Crédito: EdiCase Astrologia

Os decretos proféticos são afirmações de fé que buscam alinhar a mente e o espírito com a abundância divina. Quando direcionados à área financeira, eles têm o propósito de atrair dinheiro, abrir caminhos e liberar bênçãos inesperadas. Segundo a profeta Renata Estrela, os decretos são atos espirituais, não simples palavras. “O mundo espiritual é regido por leis. Quando você declara com fé, dá legalidade para a provisão entrar na sua vida”, explica.

Ela ensina que um decreto deve ser escrito à mão e falado em voz alta (apenas uma vez é o suficiente), com fé e convicção. “Quando você fala, o mundo espiritual se move. É a autoridade da palavra que ativa o milagre”, afirma. Confira abaixo os três decretos revelados pela profeta para atrair dinheiro. 1. Decreto do dinheiro inesperado Escreva este decreto em um papel e diga em voz alta, com fé: “Eu decreto que o dinheiro inesperado me encontra.

Tudo o que estava travado se movimenta a meu favor. O favor divino abre portas e libera provisão sobre minha vida. A abundância me alcança de forma surpreendente.

Está feito, está selado, está decretado.” 2. Decreto do aumento de salário Ideal para quem deseja reconhecimento no trabalho ou um novo cargo. Escreva e fale apenas uma vez: “Eu decreto que o meu esforço é reconhecido e recompensado.

A promoção vem, o aumento chega, e o céu libera honra sobre mim. Onde havia limitação, agora há expansão. Está feito, está selado, está decretado.”