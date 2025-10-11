7 receitas de sobremesas para o Dia das Crianças / Crédito: EdiCase Culinaria

O Dia das Crianças é uma excelente oportunidade para os adultos se divertirem com os pequenos, e preparar receitas de sobremesas é uma forma deliciosa de tornar o feriado ainda mais especial. Além de proporcionar momentos de união e descontração, cozinhar juntos se transforma em uma atividade leve e prazerosa para toda a família. A seguir, confira 7 receitas de sobremesas para o Dia das Crianças!

Bolo no palito Ingredientes Bolo 1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Brigadeiro 2 colheres de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

2 colheres de sopa chocolate em pó Montagem 180 g de chocolate meio-amargo

Granulado colorido para enfeitar

Palitos para pirulito Modo de preparo Bolo

No liquidificador, coloque os ovos e bata por 5 minutos. Aos poucos, acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e bata por mais 3 minutos. Por último, adicione o fermento e bata para misturar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e desenforme o bolo. Brigadeiro Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem.

Montagem Desmanche o bolo, formando uma farofa, adicione o brigadeiro e misture até obter uma consistência homogênea. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da mistura e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa, coloque em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, coloque o chocolate meio-amargo em uma panela e leve ao fogo médio para derreter. Depois, retire as bolinhas da geladeira, espete nos palitos e passe no chocolate derretido. Decore com o granulado e sirva em seguida. Maçã do amor Ingredientes 500 g de açúcar

2 colheres de chá de vinagre branco

1 colher de chá de corante alimentício vermelho

5 maçãs

5 palitos de sorvete Modo de preparo Em uma panela, coloque o açúcar, o vinagre e o corante e leve ao fogo médio até formar uma calda grossa. Em seguida, espete as maçãs nos palitos de sorvete e passe na calda. Coloque sobre uma assadeira, espere esfriar e sirva em seguida.

Picolé de morango com leite condensado Ingredientes 500 g de morango fresco

200 g de leite condensado

200 ml de leite integral

1 colher de sopa de suco de limão Modo de preparo Lave bem os morangos, retire os cabinhos e corte-os em pedaços. Coloque os morangos no liquidificador e adicione o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o leite condensado e o leite à mistura de morango. Bata até que os ingredientes estejam completamente incorporados, formando um creme homogêneo e cremoso. Despeje a mistura em forminhas de picolé ou em copos descartáveis. Coloque os palitos no centro de cada picolé. Leve ao congelador por cerca de 4 horas ou até que os picolés estejam completamente firmes. Crepe de chocolate Ingredientes 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó 200 ml de leite

Óleo para untar

Calda de chocolate e morango para servir Modo de preparo Na batedeira, coloque os ovos e bata até formar uma espuma. Acrescente o leite e bata por mais 5 minutos. Junte o açúcar mascavo e a farinha de trigo e bata até incorporar os ingredientes. Por último, coloque o chocolate em pó e bata por mais 1 minuto. Transfira a mistura para um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, coloque um pouco de massa sobre a panela, espalhe e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva com a calda de chocolate e os morangos.