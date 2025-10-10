Veja como os nutrientes são importantes para a saúde dos cabelos / Crédito: EdiCase Beleza

A alimentação equilibrada tem um papel direto na força e na aparência dos cabelos. Antes de buscar soluções externas para problemas como queda, fios enfraquecidos ou sem brilho, é essencial investigar se o corpo está recebendo todos os nutrientes necessários para sustentar o crescimento capilar de forma saudável. “Muitas vezes, o paciente chega ao consultório acreditando que apenas shampoos ou loções resolverão o problema. Mas, quando investigamos, encontramos deficiências de vitaminas, minerais e até proteínas que comprometem o crescimento e a vitalidade dos fios”, explica o cirurgião capilar Dr. Alberto Correia, especialista em transplante capilar em Salvador (BA).

Nutrientes essenciais para os cabelos Nem sempre os cabelos fracos são consequência de fatores genéticos. Em muitos casos, o problema está na falta de nutrientes importantes para o ciclo de crescimento capilar. Ferro, zinco, biotina, vitamina D e proteínas são fundamentais. “O cabelo é um tecido de crescimento rápido e exige uma oferta constante de nutrientes. Quando o corpo está em déficit, o organismo prioriza órgãos vitais, e os fios são os primeiros a sofrer”, alerta o Dr. Alberto Correia. Cuidado com a suplementação para os cabelos A popularização dos suplementos capilares tem levado muitas pessoas a consumir produtos sem orientação médica. No entanto, essa prática pode gerar efeitos indesejados e até agravar o problema. “É um erro comum acreditar que tomar vitaminas por conta própria vai resolver o problema. O excesso de alguns nutrientes pode até causar efeitos indesejados, como oleosidade excessiva ou queda paradoxal. O ideal é sempre investigar com exames laboratoriais e prescrição médica”, ressalta o médico. Além disso, antes de iniciar qualquer suplementação, é preciso entender que cada organismo tem necessidades diferentes. Por isso, apenas um profissional pode definir o tipo e a dose correta para cada caso. “A procura mostra que as pessoas estão mais conscientes sobre a importância da saúde interna refletida na beleza externa. Mas é preciso cautela e orientação profissional para não transformar o cuidado em risco”, alerta.