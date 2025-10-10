7 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Crianças / Crédito: EdiCase Culinaria

O Dia das Crianças é uma data especialmente dedicada à celebração da alegria que caracteriza a infância. Nesta ocasião tão especial, proporcionar momentos memoráveis e repletos de carinho é essencial. Uma maneira encantadora de fazer isso é por meio do preparo de receitas, uma atividade que une sabores, aprendizado e diversão. A seguir, confira 7 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Crianças e torne a festa ainda mais saborosa para os pequenos!

Panqueca de carne moída Ingredientes Massa 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

4 colheres de sopa de óleo

Sal a gosto Recheio 2 colheres de sopa de cebola picada

300 g de carne moída

1 tomate picado

70 g de extrato de tomate

200 g de creme de leite

Azeite e sal a gosto Montagem 400 g de molho de tomate

Queijo parmesão ralado a gosto Modo de preparo Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o tomate picado, o extrato de tomate, o sal, o creme de leite e misture. Cozinhe por 5 minutos e reserve. Massa Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, os ovos, o óleo, o leite, o sal e misture até obter uma massa homogênea. Unte a frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, coloque uma porção de massa na frigideira e espalhe. Doure os dois lados da panqueca. Repita o procedimento com toda a massa.

Montagem Coloque o recheio de carne moída no centro da panqueca e enrole. Repita esse processo com todos os discos de panqueca. Depois, transfira as panquecas para uma travessa, regue com o molho de tomate e salpique com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 5 minutos. Sirva em seguida. Bolinho de chuva Ingredientes 1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para fritar

Açúcar e canela para polvilhar Modo de preparo Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Em outra tigela, bata o ovo e misture com o leite e a essência de baunilha. Adicione essa mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente.

Frite até que os bolinhos fiquem dourados, virando-os para ficarem uniformemente fritos. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Enquanto ainda estiverem quentes, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida. Frango frito crocante Ingredientes 6 coxas de frango

6 sobrecoxas de frango

5 dentes de alho picados

Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

500 g de farinha de trigo

4 ovos batidos

1/4 de xícara de chá de água

500 g de farinha de milho flocada

400 g de cereal de milho triturado

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Misture e reserve por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o ovo batido com a água e reserve. Passe os pedaços de frango na farinha de trigo e, depois, na mistura de ovos. Em seguida, passe na farinha de milho flocada e molhe na mistura de ovos mais uma vez. Por fim, cubra os pedaços de frango com o cereal de milho.